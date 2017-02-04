Президент Молдовы хочет предоставить Приднестровью особый статус

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса для непризнанного Приднестровья. Об этом Додон сообщил на своей странице в Facebook после переговоров с действующим председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем.

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом последнего внутри страны", - отметил он.

Додон также выразил надежду на то, что Курц окажет влияние на развитие процесса переговоров по урегулированию приднестровского конфликта.

Ранее Додон заявлял, что на территории Республики Молдова не должно быть и в конечном итоге не останется никаких иностранных войск. Касательно же политического решения приднестровской проблемы, глава Молдовы подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да - хорошо, нет - нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", - пообещал Додон.

Кроме того, премьер-министр Молдовы Павел Филипп добавил, что Республика Молдова обеспокоена продолжающимся незаконным присутствием на территории Приднестровского региона российских войск и вооружений и настаивает на их замене гражданской миссией под эгидой международных организаций, сообщает "Укринформ".

"Мы обеспокоены незаконным присутствием на территории Приднестровского региона Молдовы российских войск и вооружений и настаиваем не только на их безоговорочном выводе с территории нашей страны, но и на замене российских миротворцев в Зоне безопасности на Днестре гражданской миссией международных наблюдателей под эгидой международных организаций", - подчеркнул молдавский премьер.

Глава правительства выразил надежду, что в 2017 году участники переговоров по Приднестровскому урегулированию в формате "5+2" начнут обсуждение вопроса о предоставлении Приднестровскому региону специального статуса в составе единого молдавского государства. Премьер также категорически высказался против идеи федерализации страны.

Справка

Напомним, что незадолго до распада СССР, 2 сентября 1990 года, пять расположенных на левом берегу Днестра районов Молдовы объявили о создании Приднестровской союзной республики в составе СССР, а затем - независимой Приднестровской Молдавской Республики с центром в Тирасполе. Причиной для такого шага стали заявления молдавских национально-деморатических сил в Кишиневе о выходе Молдовы из СССР и возможности ее воссоединения с Румынией.

Власти Молдовы попытались решить конфликт, введя войска в непризнанную республику. В 1992 году в Приднестровье начался вооруженный конфликт, продолжавшийся несколько месяцев. В результате Приднестровье стало территорией, не подконтрольной Кишинёву.

В зоне конфликта базируются совместные миротворческие силы в составе российского, молдавского и приднестровского контингентов и военных наблюдателей из Украины. Международного признания Тирасполь не получил.

Сейчас Молдова предлагает приднестровцам автономию в составе единого государства.

Российские войска находятся в Приднестровье в качестве миротворцев с 1992 года. В период, когда у власти в Молдове находились коммунисты, выдворения российских подразделений неоднократно требовали как представители руководства страны, так и оппозиция. В качестве одного из главных аргументов при этом приводился закреплённый в Конституции нейтральный статус Молдовы, запрещающий ей размещать на своей территории (то есть и в Приднестровском регионе) войска других стран.

Россия официально не признала независимость Приднестровья. В то же время в регионе, вопреки протестам Кишинева, остаются российские войска. Россия также оказывает непризнанной республике экономическую помощь. За счет этого, в частности, выплачиваются надбавки приднестровским пенсионерам. На референдуме 2006 года подавляющее большинство жителей региона выступили за независимость и последующее присоединение к РФ.

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