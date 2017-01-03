Исследователь Библии назвал дату уничтожения Земли в 2017-м

Исследователь библейских текстов и эпиграфики Дэвид Мид утверждает, что в октябре этого года Земли не станет.

Причиной тому станут природные катастрофы и аномалии, передает actualnews.

Ученый говорит, что человечество даже не догадывается о большом количестве природных катаклизмов на Земле. Из-за того, что наша планета ежегодно сотни раз "страдает" от землетрясений и трещин, под землю может уйти много населенных пунктов.

Исследователь также упоминает о существовании невидимой планеты Нибиру, которая расположена за Нептуном. По данным Дэвида МИДа, осенью "Планета Х" пересечет созвездия Девы, а 5 октября затмит собой Солнце.

Также существует вероятность, что в октябре 2017 года Земля может столкнуться с астероидом. Его размер сравнивают с размером статуи Свободы, передает Мirror. Астероид 2012 TC4 шириной около 40 м может вызвать еще больший хаос, чем в России в феврале 2013 года. Тогда в результате падения метеорита диаметром 17 м были госпитализированы более тысячи человек.

Ранее в Сети появился ролик, на котором ученые рассказали о возможном механизме уничтожения Вселенной.

Отметим, что таинственная планета Нибиру ранее уже фигурировала в одном из сценариев конца света по "календарю майя" – 21 декабря 2012 года. Тогда предполагалось, что Планета X столкнется с Землей или пролетит настолько близко, что это вызовет смещение оси вращения Голубой планеты и глобальную катастрофу. Согласно же другой версии, Нибиру – это коричневый карлик, несостоявшаяся звезда, которая приближается к Земле, и ее гравитация приведет к катастрофе.

Источником представлений о неизвестной планете в Солнечной системе стали книги Захарии Ситчина, сторонника теории палеоконтактов с внеземными цивилизациями. В 1976 году он опубликовал книгу "Двенадцатая планета", в которой, опираясь на якобы переведенные им шумерские источники, писал о планете Нибиру, которая по массе сопоставима с Землей и делает один оборот вокруг Солнца за 3,6 тысячи лет. Нибиру, по его версии, населяет высокоразвитая цивилизация, представители которой посетят Землю уже в этом столетии.

В то же время астрономы уверены, что никакой "лишней" планеты в Солнечной системе нет. Сотрудник Института астробиологии НАСА Дэвид Моррисон отмечал, что если бы Нибиру существовала в действительности, то ее было бы видно на небе невооруженным глазом уже в начале 2012 года, а ее гравитация могла бы повлиять на орбиты Земли и Марса. А если бы Нибиру была не планетой, а коричневым карликом, то уже за орбитой Плутона ее яркость немногим бы уступала яркости Венеры, а астрономы засекли бы ее еще очень далеко от Солнечной системы.

Добавим, что год назад, в январе 2016-го, астрономы Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института заявили, что в Солнечной системе есть девятая планета – ее размер примерно равен размеру Нептуна. Планета была найдена путем математического анализа возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого Пояса Койпера – огромной области пространства за орбитой Плутона, в которой вращаются миллиарды тел. Расчеты показали, что планета вращается вокруг Солнца на расстоянии 20 орбит Нептуна, масса ее в 10 раз больше массы Земли. В силу такой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг Солнца за 10–20 тыс. лет.

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