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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 3 января 2017 г.
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В США семейная пара подала в суд на Apple из-за смерти их 5-летней дочки
время публикации: 20:34
последнее обновление: 20:49
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Отмечается, что в остановившийся на трассе по требованию полицейских автомобиль Модисеттов врезался внедорожник. Водитель последнего во время движения разговаривал по iPhone с использованием приложения FaceTime

Семейная пара из США Джеймс и Бетани Модисетт подали в Верховный суд Калифорнии иск на компанию Apple в связи с гибелью их 5-летней дочери.

Об этом сообщает телеканал ABC.

В частности, сообщается, что в декабре 2014 года произошла автокатастрофа, в которой погиб ребенок, двое родителей были доставлены в больницу.

Отмечается, что в остановившийся на трассе по требованию полицейских автомобиль Модисеттов врезался внедорожник. Водитель последнего во время движения разговаривал по iPhone с использованием приложения FaceTime.

Таким образом, в иске семейной пары указано, что компания не сделала ничего, чтобы заблокировать использование на iPhone отвлекающих водителей приложений.

Водитель после этого ДТП был осужден, приговорен к тюремному заключению, которое отбыл и вышел на свободу в августе 2016 года.

Напомним, в мае 2016 года машина с автоматической системой управления столкнулась с ехавшей впереди фурой. Водитель Tesla Джошуа Браун погиб. Было начало расследование, однако глава Tesla Илон Маск сообщил, что в то время, как произошла эта авария, система автопилота в электромобиле была выключена. Более того, Маск добавил, что ДТП вовсе бы не произошло, если бы она была активирована.

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