 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Опубликованы фотографии исполнителя теракта в Стамбуле
время публикации: 07:23
последнее обновление: 10:34
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь
Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь
Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь
Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены

Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Следователи имеют также отпечатки его пальцев и считают, что теперь найти его - лишь вопрос времени.

Операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно

Как отмечает агентство Anadolu, на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, отчетливо видны черты лица террориста.

По данным полиции, на которые ссылаются телеканал CNN Turk и газета Hurriyet Daily News, к атаке может быть причастен гражданин Узбекистана или Кыргызстана. Согласно другой версии, появившейся в газете Haberturk и процитированной Hurriyet, террорист, которому примерно 25 лет, может быть из Синьцзяна - Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

Эксперт по борьбе с терроризмом Абдулла Агар сказал Hurriyet, что исполнитель выглядит как профессионал, прошедший военную подготовку и умеющий пользоваться оружием. "Он без колебаний стреляет в невинных людей. Он совершенно точно убийца и скорее всего стрелял в людей и прежде", - отметил Агар. По подсчетам полицейских, террорист сменил шесть обойм и выпустил более 180 пуль.

Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Генеральной прокуратуры Стамбула продолжает расследование.

Операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно

В понедельник вечером в Стамбуле прошла спецоперация по розыску и задержанию подозреваемого в совершении нападения на ночной клуб Reina. Как сообщает Associated Press, она завершилась безрезультатно.

По информации агентства, операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну, в ней были задействованы отряды специального назначения и вертолет.

Полиция Турции арестовала уже 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле, сообщает ВВС.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных убитых нет.

facebook

Cсылки по теме:

Ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяло на себя ИГИЛ, поиски стрелка продолжаются
// NEWSru.ua // В мире // 2 января 2017 г.

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, причастного к терроризму
// NEWSru.ua // Украина // 1 января 2017 г.

Среди жертв стамбульского теракта - 15 иностранцев
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2017 г.

Украинцев нет среди жертв теракта в Стамбуле - генеральный консул
// NEWSru.ua // Украина // 1 января 2017 г.

В новогоднюю ночь в клубе Стамбула произошла стрельба: 39 погибших, террорист уничтожен
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2017 г.

Возле посольства США в Анкаре неизвестный открыл огонь
// NEWSru.ua // В мире // 20 декабря 2016 г.

В турецком Кайсери взорвался автобус с военными, есть жертвы
// NEWSru.ua // В мире // 17 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 13:25
 Нацбанк с 4 января снижает предельный уровень наличных расчётов физлиц до 50 тыс гривен
// Экономика


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 13:25

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017