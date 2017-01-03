Опубликованы фотографии исполнителя теракта в Стамбуле

Турецкая полиция распространила фотографии не найденного пока исполнителя теракта в центре Стамбула, который расстрелял людей в ночном клубе Reina в новогоднюю ночь. Следователи имеют также отпечатки его пальцев и считают, что теперь найти его - лишь вопрос времени.
Операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно
Как отмечает агентство Anadolu, на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, отчетливо видны черты лица террориста.
По данным полиции, на которые ссылаются телеканал CNN Turk и газета Hurriyet Daily News, к атаке может быть причастен гражданин Узбекистана или Кыргызстана. Согласно другой версии, появившейся в газете Haberturk и процитированной Hurriyet, террорист, которому примерно 25 лет, может быть из Синьцзяна - Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.
Эксперт по борьбе с терроризмом Абдулла Агар сказал Hurriyet, что исполнитель выглядит как профессионал, прошедший военную подготовку и умеющий пользоваться оружием. "Он без колебаний стреляет в невинных людей. Он совершенно точно убийца и скорее всего стрелял в людей и прежде", - отметил Агар. По подсчетам полицейских, террорист сменил шесть обойм и выпустил более 180 пуль.
Департамент по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Генеральной прокуратуры Стамбула продолжает расследование.
Операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно
В понедельник вечером в Стамбуле прошла спецоперация по розыску и задержанию подозреваемого в совершении нападения на ночной клуб Reina. Как сообщает Associated Press, она завершилась безрезультатно.
По информации агентства, операция была проведена в одном из домов стамбульского района Зейтинбурну, в ней были задействованы отряды специального назначения и вертолет.
Полиция Турции арестовала уже 12 человек по подозрению в причастности к нападению на ночной клуб в Стамбуле, сообщает ВВС.
Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.
Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных убитых нет.
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