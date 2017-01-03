 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Часть сирийских повстанцев отказались участвовать в мирных переговорах
время публикации: 11:37
последнее обновление: 11:39
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Часть сирийских повстанцев отказались участвовать в мирных переговорах

Представители отдельных групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за нарушения со стороны режима президента Сирии Башара Асада. С соответствующим заявлением выступили около десяти сирийских оппозиционных групп, передает AFP.

"Поскольку эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о замораживании всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", – цитирует агентство совместное заявление относительно переговоров, запланированных на конец января по инициативе России и Турции в столице Казахстана Астане.

Напомним, 31 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную Россией и Турцией резолюцию о прекращении огня и инициирования мирных переговоров в Сирии.

1 января самолеты авиации армии президента Башара Асада возобновили бомбардировки позиций повстанцев близ Дамаска. Это произошло на третий день действия соглашения о прекращении огня.

facebook

Cсылки по теме:

В Сирии стороны в основном придерживаются перемирия, – правозащитники
// NEWSru.ua // В мире // 30 декабря 2016 г.

Путин заявил, что собирается сократить военное присутствие в Сирии
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

Армия Асада объявила о прекращении всех боевых действий с 30 декабря
// NEWSru.ua // В мире // 29 декабря 2016 г.

СМИ: РФ и Турция согласовали план перемирия по Сирии
// NEWSru.ua // В мире // 28 декабря 2016 г.

Вблизи сирийского Дамаска активизировались бои
// NEWSru.ua // В мире // 27 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 12:53
 54% американцев сомневаются в лидерских способностях Трампа
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 12:53

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017