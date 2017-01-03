Часть сирийских повстанцев отказались участвовать в мирных переговорах

Представители отдельных групп сирийской оппозиции заявили, что замораживают подготовку к мирным переговорам из-за нарушения со стороны режима президента Сирии Башара Асада. С соответствующим заявлением выступили около десяти сирийских оппозиционных групп, передает AFP.
"Поскольку эти нарушения продолжаются, группы оппозиции заявляют о замораживании всех обсуждений, связанных с переговорами в Астане", – цитирует агентство совместное заявление относительно переговоров, запланированных на конец января по инициативе России и Турции в столице Казахстана Астане.
Напомним, 31 декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную Россией и Турцией резолюцию о прекращении огня и инициирования мирных переговоров в Сирии.
1 января самолеты авиации армии президента Башара Асада возобновили бомбардировки позиций повстанцев близ Дамаска. Это произошло на третий день действия соглашения о прекращении огня.
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