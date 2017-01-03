Чешский суд постановил, что бросать яйцами в президента - не преступление

Районный суд Праги постановил, что действия демонстранта, 17 ноября 2014 года забросавшего яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми. Об этом сообщает BBC-Russian.
Суд счел этот поступок заслуживающим лишь административного наказания.
Этот протест во время выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.
Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2.
Районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка.
Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд.
Суд вынес свой вердикт, постановив, что мужчина, закидавший президента яйцами, совершил проступок, который наказывается в административном порядке.
Напомним, в 2014 году в Чехии прошел ряд антипрезидентских акций, на которых президента Земана критиковали за прокремлевскую и антиукраинскую позицию, за высказывания, которые оскорбляют права человека, за мат в радиоэфире и требовали его отставки.
Самыми массовыми были акции 17 ноября, когда Земана освистали и забросали яйцами.
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