Стамбульского стрелка опознали как гражданина Кыргызстана

На причастность к теракту в ночном клубе в Стамбуле проверяется 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, обнародовано в прессе и в соцсетях.

Судя по опубликованному ранее крупному изображению лица преступника, Машрапов действительно очень похож на него. Но официальные лица не сообщают о завершении работы по идентификации подозреваемого. В полиции лишь сказали, что убийца, вероятно, является выходцем с постсоветского пространства (из Кыргызстана или Узбекистана), либо уроженцем Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, передает турецкий государственный телеканал TRT World.

Пока исполнитель теракта находится на свободе, хотя полицейские в рамках расследования задержали 12 человек.

Между тем в Бишкеке, как сообщал "Интерфакс", усомнились в том, что бойню устроил гражданин Кыргызстана. Эта информация проверяется в тесном сотрудничестве киргизских и турецких силовиков, пишет Haber Turk.

По данным прессы, 20 ноября 2016 года Яхья Машрапов прилетел в Стамбул из Кыргызстана вместе с женой и двумя детьми. Затем он отправился в ил Конья в Анатолии.

Как отмечает интернет-ресурс isis.liveuamap.com, источники в террористической организации "Исламское государство" подтвердили, что к теракту в Стамбуле причастен Машрапов. Террористы также отметили, что он уже якобы покинул территорию Турции.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных убитых нет.

Cсылки по теме: