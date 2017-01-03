Стамбульского стрелка опознали как гражданина Кыргызстана

На причастность к теракту в ночном клубе в Стамбуле проверяется 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, обнародовано в прессе и в соцсетях.
Судя по опубликованному ранее крупному изображению лица преступника, Машрапов действительно очень похож на него. Но официальные лица не сообщают о завершении работы по идентификации подозреваемого. В полиции лишь сказали, что убийца, вероятно, является выходцем с постсоветского пространства (из Кыргызстана или Узбекистана), либо уроженцем Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, передает турецкий государственный телеканал TRT World.
Пока исполнитель теракта находится на свободе, хотя полицейские в рамках расследования задержали 12 человек.
Между тем в Бишкеке, как сообщал "Интерфакс", усомнились в том, что бойню устроил гражданин Кыргызстана. Эта информация проверяется в тесном сотрудничестве киргизских и турецких силовиков, пишет Haber Turk.
По данным прессы, 20 ноября 2016 года Яхья Машрапов прилетел в Стамбул из Кыргызстана вместе с женой и двумя детьми. Затем он отправился в ил Конья в Анатолии.
Как отмечает интернет-ресурс isis.liveuamap.com, источники в террористической организации "Исламское государство" подтвердили, что к теракту в Стамбуле причастен Машрапов. Террористы также отметили, что он уже якобы покинул территорию Турции.
Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.
Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных убитых нет.
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