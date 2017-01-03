 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Вторник, 3 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Стамбульского стрелка опознали как гражданина Кыргызстана
время публикации: 14:08
последнее обновление: 14:13
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

На причастность к теракту в ночном клубе в Стамбуле проверяется 28-летний гражданин Кыргызстана Яхья Машрапов. Изображение паспорта, выданного на его имя, обнародовано в прессе и в соцсетях.

Судя по опубликованному ранее крупному изображению лица преступника, Машрапов действительно очень похож на него. Но официальные лица не сообщают о завершении работы по идентификации подозреваемого. В полиции лишь сказали, что убийца, вероятно, является выходцем с постсоветского пространства (из Кыргызстана или Узбекистана), либо уроженцем Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, передает турецкий государственный телеканал TRT World.

Пока исполнитель теракта находится на свободе, хотя полицейские в рамках расследования задержали 12 человек.

Между тем в Бишкеке, как сообщал "Интерфакс", усомнились в том, что бойню устроил гражданин Кыргызстана. Эта информация проверяется в тесном сотрудничестве киргизских и турецких силовиков, пишет Haber Turk.

По данным прессы, 20 ноября 2016 года Яхья Машрапов прилетел в Стамбул из Кыргызстана вместе с женой и двумя детьми. Затем он отправился в ил Конья в Анатолии.

Как отмечает интернет-ресурс isis.liveuamap.com, источники в террористической организации "Исламское государство" подтвердили, что к теракту в Стамбуле причастен Машрапов. Террористы также отметили, что он уже якобы покинул территорию Турции.

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных убитых нет.

facebook

Cсылки по теме:

Ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяло на себя ИГИЛ, поиски стрелка продолжаются
// NEWSru.ua // В мире // 2 января 2017 г.

В аэропорту "Борисполь" задержали гражданина России, причастного к терроризму
// NEWSru.ua // Украина // 1 января 2017 г.

Среди жертв стамбульского теракта - 15 иностранцев
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2017 г.

Украинцев нет среди жертв теракта в Стамбуле - генеральный консул
// NEWSru.ua // Украина // 1 января 2017 г.

В новогоднюю ночь в клубе Стамбула произошла стрельба: 39 погибших, террорист уничтожен
// NEWSru.ua // В мире // 1 января 2017 г.

Возле посольства США в Анкаре неизвестный открыл огонь
// NEWSru.ua // В мире // 20 декабря 2016 г.

В турецком Кайсери взорвался автобус с военными, есть жертвы
// NEWSru.ua // В мире // 17 декабря 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:21
 В Польше арестовали украинца, который в Новый год спьяну сбил двух подростков
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Вторник, 3 января 2017 г.  

Последняя новость – 14:21

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017