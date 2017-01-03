В Китае до сих пор смог: закрывают заводы и школы

Пекин и другие города по всей северной и центральной части Китая в понедельник были окутаны густым смогом, что побудило власти отложить десятки рейсов и закрыть магистрали, школы и заводы. Об этом сообщает Wsbt.
Муниципальное бюро по охране окружающей среды Пекина объявило оранжевый уровень опасности загрязнения воздуха еще в течение трех дней.
"Оранжевый" является третьим уровнем опасности и предшествует "красному" в четырехуровневой системе предупреждения Китая.
В воскресенье, 1 января, 25 городов в Китае объявили "красные сигналы" тревоги из-за смога, в связи с чем были закрыты заводы, школы и строительные площадки.
Кроме того, из-за плохой видимости было отменено более 300 авиарейсов с северного города Тяньцзинь в воскресенье.
Власть развернула команды инспекторов для проверки загрязняющих заводов.
С 16 декабря до 21 декабря в Китае действовал "красный" уровень тревоги после того, как Министерство охраны окружающей среды предупредило о резком ухудшении качества воздуха в северном Китае.
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