Премьер Словакии призвал прекратить референдумы: эти авантюры опасны для всего ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что референдумы, которые проводятся в отдельных европейских странах, несут опасность для всего Евросоюза, и поэтому эти "авантюры" необходимо прекратить.
Об этом сообщает Reuters.
"Прошу лидеров Европейского союза, чтобы они перестали с авантюрами, которыми были референдумы относительно внутренних дел в Британии и Италии", - заявил Фицо.
"Великобритания не является страной еврозоны, а Италия имеет огромное влияние на банковский сектор, евро. Что мы будем делать, если будет референдум в Италии по евро, и итальянские граждане решат, что они не хотят евро", - заявил он журналистам.
Сообщается, что в Словакии небольшая ультраправая Народная партия начала сбор подписей под петицией о проведении референдума о членстве страны в ЕС и НАТО.
Напомним, 18 июня 2014 года в Великобритании состоялся референдум, на котором высказались против того, чтобы Шотландия вышла из состава королевства.
23 июня 2016 года на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%. При этом 62% избирателей Шотландии проголосовали за то, чтобы Британия осталась в ЕС.
4 декабря 2016 года итальянцы высказались против внесения изменений в конституцию страны, предложенных нынешним правительством под руководством Маттео Ренци.
Провал итальянского конституционного референдума может нанести удар по Евросоюзу, заинтересованному в том, чтобы Ренци сохранил свой пост. Эксперты же сравнивали эффект от поражения реформы с британским "брекзитом".
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