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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 3 января 2017 г.
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Премьер Словакии призвал прекратить референдумы: эти авантюры опасны для всего ЕС
время публикации: 20:58
последнее обновление: 21:17
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что референдумы, которые проводятся в отдельных европейских странах, несут опасность для всего Евросоюза, и поэтому эти "авантюры" необходимо прекратить

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что референдумы, которые проводятся в отдельных европейских странах, несут опасность для всего Евросоюза, и поэтому эти "авантюры" необходимо прекратить.

Об этом сообщает Reuters.

"Прошу лидеров Европейского союза, чтобы они перестали с авантюрами, которыми были референдумы относительно внутренних дел в Британии и Италии", - заявил Фицо.

"Великобритания не является страной еврозоны, а Италия имеет огромное влияние на банковский сектор, евро. Что мы будем делать, если будет референдум в Италии по евро, и итальянские граждане решат, что они не хотят евро", - заявил он журналистам.

Сообщается, что в Словакии небольшая ультраправая Народная партия начала сбор подписей под петицией о проведении референдума о членстве страны в ЕС и НАТО.

Напомним, 18 июня 2014 года в Великобритании состоялся референдум, на котором высказались против того, чтобы Шотландия вышла из состава королевства.

23 июня 2016 года на историческом референдуме в Великобритании относительно членства страны в ЕС за выход Британии из ЕС проголосовали 51,9% избирателей, тогда как за то, чтобы остаться в составе ЕС, проголосовали 48,1%. При этом 62% избирателей Шотландии проголосовали за то, чтобы Британия осталась в ЕС.

4 декабря 2016 года итальянцы высказались против внесения изменений в конституцию страны, предложенных нынешним правительством под руководством Маттео Ренци.

Провал итальянского конституционного референдума может нанести удар по Евросоюзу, заинтересованному в том, чтобы Ренци сохранил свой пост. Эксперты же сравнивали эффект от поражения реформы с британским "брекзитом".

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