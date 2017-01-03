Додон лишил экс-президента Румынии Бэсеску молдавского гражданства

Президент Молдовы Игорь Додон подписал указ о лишении молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.
Об этом сообщили в пресс-службе молдавского президента, передает "Укринформ".
"Указ о лишении гражданства Молдовы господина Траяна Бэсеску был подписан на основании информации, представленной МВД, Службой информации и безопасности, Министерством информационных технологий. Было установлено, что на момент предоставления Траяну Бэсеску гражданства Молдовы экс-президент Румынии являлся фигурантом нескольких уголовных дел, инициированных в отношении него румынскими правоохранительными органами, что противоречит законодательству Молдовы о гражданстве", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Игорь Додон неоднократно заявлял, что в случае своей победы на президентских выборах он лишит Траяна Бэсеску гражданства Молдовы.
Траян Бэсеску и его супруга Мария получили молдавское гражданство в июне 2016 года. Указ об этом был подписан экс-президентом Молдовы Николае Тимофти.
Сам Траян Бэсеску пока никак не прокомментировал указ молдавского президента.
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