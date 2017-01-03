Тюремный бунт в Бразилии унёс жизни около 60 человек

Тюремный бунт в городе Манаус на северо-западе Бразилии унес жизни около 60 человек. Мятеж начался в тюрьме "Анисио Жобим" во второй половине дня 1 января и продлился более 17 часов, сообщает телекомпания Globo.

Заключенные устроили перестрелку с полицией и взяли 12 тюремщиков в заложники. Они пустили в ход пистолеты, дробовик, а также импровизированное оружие. По словам главы службы безопасности бразильского штата Амазонас Серхио Фонтеса, жертвами бунта стали 60 человек. Число погибших может возрасти, сообщил чиновник на пресс-конференции, пишет NEWSru.com.

Фонтес назвал кровопролитный мятеж "крупнейшей бойней в тюремной системе" государства. По его словам, правоохранительные органы взяли ситуацию в тюрьме под контроль около семи утра в понедельник, 2 января. Также Фонтес сообщил, что продолжается пересчет заключенных, чтобы определить, скольким из них удалось сбежать во время бунта.

Бунт закончился около 8:30 утра, после того, как был отпущен последний заложник, территорию взяли под контроль полиция и силы быстрого реагирования Rocam, цитирует сайт Jornal A Critica интервью Фонтеса местной радиостанции. Число погибших в ходе столкновений колеблется от 50 до 60 человек.

По данным Reuters, причиной мятежа стала война между соперничающими наркокартелями в городе Манаус, расположенном в штате Амазонас, передает агентство со ссылкой на данные чиновников.

Как сообщает городская газета Em Tempo, некоторые участники бунта были обезглавлены или расчленены, причем тела погибших перебрасывались через стену тюрьмы. Газета сообщает о 80 убитых. По словам Фонтеса, полицейские нашли в стене дыру, через которую, как они считают, в здание было пронесено оружие.

Фонтес подтвердил факты декапитации на пресс-конференции, а судья Луис Карлос Валуа, который вел переговоры с заключенными, заметил на своей странице в Facebook, что было много крови и расчлененных тел и он "никогда ничего подобного в своей жизни не видел". По его оценкам, погибших было от 50 до 60, но "трудно сказать точнее, потому что многие были расчленены", уточнил он.

"Анисио Жобим" - крупнейшая тюрьма в Манаусе, промышленном городе на берегу реки Амазонки на северо-западе Бразилии.

Напомним, в 2007 году около 500 заключённых тюрьмы в бразильском городе Манаусе подняли бунт. Им удалось захватить четырех заложников (двое из которых - преподаватели тюремной школы). Взбунтовавшиеся арестанты требуют от властей увеличения времени свиданий с родными, более качественной юридической помощи, а также улучшения санитарно-бытовых условий содержания в тюрьме.

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