Турецкий премьер обвинил Обаму в поставках оружия курдам

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым обвинил действующего президента США Барака Обаму в поставках оружия курдским боевикам.

Об этом сообщает Reuters.

По словам главы правительства Турции, США не должны рисковать стратегическим союзом с Анкарой ради "террористов".

Йылдырым выразил надежду, что новый президент США Дональд Трамп прекратит поставки оружия курдам.

"Соединенные Штаты не должны позволить, чтобы стратегическое партнерство с Турцией оказалось отодвинуто на задний план террористической организацией", - сказал Йылдырым.

Глава правительства также заявил о необходимости продления еще на 3 месяца чрезвычайного положения в стране.

Отметим, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Российскую Федерацию в предоставлении оружия и зенитных ракет боевиками "Рабочей партии Курдистана" (РПК).

Напомним, в юго-восточных районах Турции, населенных преимущественно курдами, вооруженные столкновения между силами безопасности и членами Рабочей партии Курдистана происходят регулярно. Вспышки насилия начались с июля 2015 года, когда Рабочая партия Курдистана нарушила условия режима прекращения огня, а турецкая армия в ответ провела ряд масштабных операций, в ходе которых были убиты тысячи боевиков.

17 марта сирийские курды о бъявили о создании федеративного региона на контролируемых ними территориях. Представитель партии "Демократический союз" Наваф Халил рассказал, что федеральный регион получил название "Роява - Северная Сирия".

Турция всеми силами пытается не допустить образования вдоль своей юго-восточной границы независимого государства Курдистан, которое по мнению Анкары, будет постоянным очагом сепаратизма внутри страны, четверть населения которой составляют этнические курды. Например, турецкие войска под эгидой борьбы с "ИГИЛ", несмотря на протесты официального Багдада, уже длительное время находятся в иракском Курдистане.

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