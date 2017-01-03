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NEWSru.ua // В мире // Вторник, 3 января 2017 г.
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54% американцев сомневаются в лидерских способностях Трампа

время публикации: 12:53
последнее обновление: 12:53
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Более половины американцев, опрошенных специалистами института общественного мнения Gallup, усомнились в лидерских качествах избранного президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup.

В способность Трампа справиться с кризисом на международной арене верят только 46% респондентов. В то, что Трамп сможет мудро использовать и руководить вооруженными силами США, верят 47% опрошенных американцев. Также только 44% респондентов полагают, что Трамп сможет избежать скандалов в своей администрации.

Больше всего американцев (60%) уверены, что Трамп сможет эффективно работать с Конгрессом США. Почти столько же респондентов (59%) убеждены, что Трамп будет проводить эффективную экономическую политику.

В исследовании Gallup отмечается, что аналогичные рейтинги доверия у предыдущих президентов США - Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего - были гораздо выше. Как минимум 70% американцев выражали им поддержку.

Трамп вступит в должность 20 января после инаугурации.

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