В аэропорту Вашингтона задержали норвежского экс-премьера. Он говорит, что репутация США от этого не выиграет

ывшего премьер-министра Норвегии Хьеля Магне Бунневика задержали в вашингтонском аэропорту имени Даллеса и допросили в связи с посещением им Ирана в 2014 году. Об этом экс-премьер рассказал в интервью ABC7.

По словам Бунневика, он прилетел в США из Европы вечером во вторник, чтобы принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Во время таможенного контроля работники таможни увидели в его паспорте отметку о посещении Ирана и задержали его.

При этом, как утверждает Бунневик, в паспорте также указано, что он был премьер-министром Норвегии, которая является союзником США.

Экс-премьер заявил, что хотя он и понимает стремление США обезопасить своих граждан, было очевидно, что он не террорист. "Для них должно быть достаточно того, что у меня был дипломатический паспорт и я не представляю угрозы для страны, чтобы удерживать меня", - заявил Бунневик.

Тем не менее, его поместили в комнату вместе с путешественниками из Ближнего Востока и Африки, где он провел 40 минут, а потом еще 20 минут отвечал на вопросы о поездке в Иран в 2014 году.

Бунневик пояснил, что возглавляет правозащитную организацию The Center Oslo и в 2014 году посещал Иран с целью участия в конференции по правам человека.

В то же время, по его мнению, повышенное внимание спецслужб связано не с запретом президента США Дональда Трампа на въезд мигрантов из мусульманских стран, а с законом, который принял еще Барак Обама в 2015 году на волне террористических атак в Калифорнии и Париже. В соответствии с этим законом в отношении граждан из 38 стран, с которыми США имеют безвизовый режим (включая Норвегию), действуют специальные ограничения, если они побывали в Иране, Ираке, Судане, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене. Однако те, кто посещал эти страны от имени международных или региональных организаций, под эти ограничения не подпадают.

По мнению Бунневика, подобные инциденты могут навредить имиджу США. "Что будет с репутацией США, если такое произойдет не только со мной, но и с другими иностранными лидерами?" - сказал он.

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