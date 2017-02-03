Рядом с парижским Лувром патрульный пять раз выстрелил в мужчину, бросившегося на него с ножом с криком "Аллаху акбар"

В Париже военный, патрулировавший подземный торговый центр Carrousel du Louvre рядом с Лувром, пять раз выстрелил в мужчину, напавшего на него с ножом, сообщает AP. Reuters, ссылаясь на источник в полиции, передает, что мужчина с чемоданом пытался пройти в один из магазинов для туристов, пишет NEWSru.com.

Парижский корреспондент The Guardian Анжелика Крисефис сообщила в Twitter, что инцидент произошел в подземном торговом центре возле Лувра, по данным The Independent, - около 10 утра по местному времени (11 утра по Киеву).

По словам главы парижской полиции Мишеля Кадо, нападавший был тяжело ранен в живот после того, как накинулся на солдата с криком "Аллаху акбар" и поцарапал ему ножом кожу на голове. Солдат выстрелил в него пять раз в целях самообороны, подчеркнул Кадо. По данным The Independent, нападавшему оказывает медицинская помощь.

В чемодане нападавшего не было обнаружено взрывчатки. Радиостанция Europe 1 сообщила, что на место прибыли специалисты по обезвреживанию взрывных устройств.

Газета The Mirror, ссылаясь на свой источник в полиции, сообщает, что именно чемодан привел к конфликту. Патрульный остановил его, поскольку его сумка показалась подозрительной, тогда мужчина достал нож и совершил нападение. Торговый центр всегда посещают тысячи туристов, многие из них - с сумками, которые досматриваются перед входом.

Le Parisien уточняет, что у подозрительного мужчины было две сумки, и он пытался напасть на военного с мачете, а пять выстрелов в него произвел не раненый, а двое других солдата, дежурившие здесь же.

Министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру назвал инцидент "серьезным" и призвал не распространять о нем ложную информацию, а следовать заявлениям властей.

Представитель полиции сообщил, что люди были эвакуированы с места происшествия, передает NBC. К 11 часам утра территория была оцеплена, а ближайшая к Лувру станция метро закрыта. Туристы в соцсетях сообщают, что людей вывели в закрытый зал музея и рекомендовали сесть на пол.

Во Франции действует режим чрезвычайного положения с тех пор, как в 2015 году в результате терактов в Париже погибли 130 человек. Патрули на улицах были усилены после теракта в Ницце в 2016 году.

Патрульный, выстреливший в мужчину, дежурил там в рамках армейской операции "Часовой" (Sentinelle), начавшейся в январе 2015 года.

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