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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз
время публикации: 23:18
последнее обновление: 23:24
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В Детройте (США) судья Восточного округа штата Мичиган Виктория Робертс временно приостановила действие антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа

В Детройте (США) судья Восточного округа штата Мичиган Виктория Робертс временно приостановила действие антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Об этом в пятницу 3 феврал сообщает Reuters.

Согласно решению суда, запрещается "отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу".

Более 100 тысяч виз был аннулированы США после указа Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан мусульманских стран, пишет The Washington Post.

"Цифра в 100 тысяч виз была озвучена во время слушания в суде штата Вирджиния иска против Дональда Трампа от двух йеменских братьев, которые в прошлую субботу прибыли в международный аэропорт Далласа. Их выслали из страны сразу после прибытия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 января Трамп подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в страну. Также он заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран. Эти страны - Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Из-за указа в некоторых аэропортах произошли стихийные митинги. В субботу, 28 января, федеральный судья в штате Нью-Йорк выдала срочное указание, которое временно запретило органам власти депортировать беженцев или путников, которых коснулся указ Трампа. Но то решение касалось только тех людей, кто уже въехали в США и были остановлены на пограничном контроле.

И.о. генпрокурора США Салли Йейтс сделала официальное заявление, что не считает "миграционный" указ Дональда Трампа законным. В связи с этим она была уволена.

Позже генеральные прокуроры 16 штатов США осудили миграционный указнового президента США.

Власти штата Вашингтон заявили, что подают в суд на президента США Дональда Трампа из-за этого указа.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  
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