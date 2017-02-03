Суд приостановил действие антимиграционного указа Трампа, из-за которого США аннулировали уже более 100 тысяч виз

В Детройте (США) судья Восточного округа штата Мичиган Виктория Робертс временно приостановила действие антимиграционного указа президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
Об этом в пятницу 3 феврал сообщает Reuters.
Согласно решению суда, запрещается "отказывать во въезде в США тем, кто легально живет в стране на постоянной основе, а также тем, кто имеет действующую иммиграционную визу".
Более 100 тысяч виз был аннулированы США после указа Дональда Трампа об ограничении въезда беженцев и граждан мусульманских стран, пишет The Washington Post.
"Цифра в 100 тысяч виз была озвучена во время слушания в суде штата Вирджиния иска против Дональда Трампа от двух йеменских братьев, которые в прошлую субботу прибыли в международный аэропорт Далласа. Их выслали из страны сразу после прибытия", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 28 января Трамп подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в страну. Также он заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран. Эти страны - Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.
Из-за указа в некоторых аэропортах произошли стихийные митинги. В субботу, 28 января, федеральный судья в штате Нью-Йорк выдала срочное указание, которое временно запретило органам власти депортировать беженцев или путников, которых коснулся указ Трампа. Но то решение касалось только тех людей, кто уже въехали в США и были остановлены на пограничном контроле.
И.о. генпрокурора США Салли Йейтс сделала официальное заявление, что не считает "миграционный" указ Дональда Трампа законным. В связи с этим она была уволена.
Позже генеральные прокуроры 16 штатов США осудили миграционный указнового президента США.
Власти штата Вашингтон заявили, что подают в суд на президента США Дональда Трампа из-за этого указа.
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