Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Ирана

Американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана.
Об этом в пятницу 3 февраля сообщается на официальном сайте Минфина США.
В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний.
В документе Минфина говорится, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".
Президент США Дональд Трамп накануне не исключил военное решение иранской проблемы, отмечает "Интерфакс-Украина". Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли военный ответ на действия Ирана, президент США сказал: "Ничего не исключается".
29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.
31 января сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность новых санкций против Ирана. По мнению главы правительства, такая мера необходима после ракетных испытаний, которые прошли в пригороде Тегерана.
|
Cсылки по теме:
После заявлений Трампа Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с РФ
// NEWSru.ua // В мире // 24 января 2017 г.
Пакистан провёл первый запуск подводной баллистической ракеты
// NEWSru.ua // В мире // 10 января 2017 г.
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
// NEWSru.ua // В мире // 3 августа 2016 г.
Иран и "шестерка" достигли исторического соглашения по ядерной программе и санкциям
// NEWSru.ua // В мире // 14 июля 2015 г.
ЕС и США продлили приостановку санкций против Ирана
// NEWSru.ua // В мире // 7 июля 2015 г.
Иран и Россия договорились о поставках ракет С-300
// NEWSru.ua // В мире // 26 мая 2015 г.
ООН ввела санкции в отношении Ирана
// NEWSru.ua // В мире // 9 июня 2010 г.