Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Ирана

Американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщается на официальном сайте Минфина США.

В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний.

В документе Минфина говорится, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".

Президент США Дональд Трамп накануне не исключил военное решение иранской проблемы, отмечает "Интерфакс-Украина". Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли военный ответ на действия Ирана, президент США сказал: "Ничего не исключается".

29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.

31 января сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность новых санкций против Ирана. По мнению главы правительства, такая мера необходима после ракетных испытаний, которые прошли в пригороде Тегерана.

Cсылки по теме: