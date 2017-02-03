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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Ирана
время публикации: 17:49
последнее обновление: 17:49
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Вашингтон ввёл дополнительные санкции против Ирана

Американские власти ввели дополнительные ограничительные меры в отношении Ирана.

Об этом в пятницу 3 февраля сообщается на официальном сайте Минфина США.

В санкционный список попали 13 физлиц и 12 компаний.

В документе Минфина говорится, что санкции введены в рамках борьбы с терроризмом и "за нарушение режима нераспространения".

Президент США Дональд Трамп накануне не исключил военное решение иранской проблемы, отмечает "Интерфакс-Украина". Отвечая на вопрос журналиста, возможен ли военный ответ на действия Ирана, президент США сказал: "Ничего не исключается".

29 января Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. С подачи Израиля США инициировали в начале недели заседание СБ ООН для обсуждения пусков. Позднее Вашингтон расценил эти испытания как нарушение резолюции СБ ООН и не исключил введения дополнительных санкций в отношении Тегерана.

31 января сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планировал обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможность новых санкций против Ирана. По мнению главы правительства, такая мера необходима после ракетных испытаний, которые прошли в пригороде Тегерана.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  

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