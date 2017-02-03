Президент Эстонии стала жертвой интернет-мошенников

В результате кражи банковских данных президента Эстонии Керсти Кальюалайд мошенник совершил покупки с ее картой на сумму 2,8 тысячи евро.
Как пишет Postimees, о краже банковских данных президента ее администрация узнала 8 декабря. Тогда злоумышленнику уже удалось потратить деньги с карты.
Самого грабителя удалось установить. На момент совершения покупок он находился в Эстонии, оплатив онлайн-покупки на территории США.
Впоследствии покупки мошенника были аннулированы, а деньги вернули.
Ранее в Украине появились "охотники за головами" интернет-мошенников.
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