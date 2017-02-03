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NEWSru.ua // В мире // Пятница, 3 февраля 2017 г.
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Президент Эстонии стала жертвой интернет-мошенников
время публикации: 10:55
последнее обновление: 10:55
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В результате кражи банковских данных президента Эстонии Керсти Кальюалайд мошенник совершил покупки с ее картой на сумму 2,8 тысячи евро.

Как пишет Postimees, о краже банковских данных президента ее администрация узнала 8 декабря. Тогда злоумышленнику уже удалось потратить деньги с карты.

Самого грабителя удалось установить. На момент совершения покупок он находился в Эстонии, оплатив онлайн-покупки на территории США.

Впоследствии покупки мошенника были аннулированы, а деньги вернули.

Ранее в Украине появились "охотники за головами" интернет-мошенников.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.  
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