Шеф Пентагона пообещал КНДР сокрушительный удар в ответ на применение ядерного оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Соединенные Штаты немедленно ответят на возможное использование Северной Кореей ядерного оружия, сообщает NEWSru.com со ссылкой на Reuters.

"Любая атака на США или наших союзников будет отражена, любое применение ядерного оружия встретит ответ, который будет эффективным и сокрушительным", - заявил Мэттис после встречи в Сеуле с исполняющим обязанности президента премьер-министром Южной Кореи Хван Ге Аном.

В столице Южной Кореи Мэттис находится с двухдневным визитом. На пятницу запланирована его встреча с главой Министерства национальной обороны страны Хан Мин Гу. 3 февраля глава Пентагона вылетит в Японию.

Накануне министр обороны США заявил, что беспокоиться по поводу размещения Соединенными Штатами системы противоракетной обороны THAAD на территории Северной Кореи стоит только КНДР. Глава Пентагона также сообщил, что его поездка необходима для выбора курса новой американской администрации в отношении Пхеньяна.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017-го северокорейские власти заявили о намерении в ближайшее время произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. МИД КНДР отказался признавать резолюцию СБ, заявив, что ядерные испытания были проведены "в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".

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