Трамп опроверг смягчение санкций против ФСБ

Администрация Дональда Трампа и лично новый президент США опровергли смягчение антироссийских санкций. Ранее Минфин США опубликовал "Генеральную лицензию номер 1", в которой шла речь о смягчении ограничительных мер, введенных 28 декабря против Федеральной службы безопасности (ФСБ) России после обнародования информации о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы. В ночь на пятницу, 3 февраля, в ходе дискуссии с представителем России постпред США при ООН Никки Хейли подчеркнула, что санкции с РФ могут быть сняты только после возвращения Крыма Украине, пишет NEWSru.com.

"Я ничего не смягчал", - заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов об ослаблении антироссийских санкций, в ходе встречи с представителями компании Harley-Davidson в Белом доме (цитата по The Hill).

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, ранее во время очередного брифинга также заявил журналистам, что американский Минфин не смягчал санкций в отношении российской силовой структуры.

"Мы не смягчаем санкции. Как я понимаю, это обычные действия для Минфина, после введения санкций вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров", - пояснил он.

2 февраля на официальном сайте Министерства финансов США была опубликована "Генеральная лицензия номер 1". Документом, подготовленным OFAC (Office of Foreign Assets Control) - структурой американского Минфина, отвечающей за правоприменение в области санкций, - отменяются пункты из указов президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года, запрещающие сделки с участием ФСБ.

Под санкции, введенные последним указом, кроме ФСБ попало руководство Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. В черный список были включены шесть физических лиц и пять ведомств и организаций РФ.

Как следует из документа OFAC, теперь американские компании смогут получать от ФСБ лицензии, разрешения и сертификаты на ввоз в Россию электронных товаров.

"Запрашивание, получение, использование, оплата или применение лицензий, разрешений, сертификационных документов или уведомлений, выпущенных или зарегистрированных ФСБ для целей импорта, распространения или использования продукции в сфере информационных технологий в Российской Федерации", - говорится в тексте.

Исключение сделано для Крыма: как говорится в тексте, "экспорт, реэкспорт или предоставление каких-либо товаров, технологий или услуг Крымскому региону Украины" по-прежнему запрещен. Документ подписала 2 декабря Андреа Гакки, временно исполняющая обязанности директора OFAC.

В разделе "компании и ведомства" декабрьского санкционного списка значились ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер, а персональным санкциям подверглись глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы - Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

Эти санкции, как отмечали СМИ, могли обернуться проблемами с ввозом в Россию любых устройств с функцией шифрования, включая мобильные телефоны, планшеты и даже обычные беспроводные мыши, поскольку все подобные устройства подлежат обязательному согласованию с ФСБ (т. н. нотификации), а американским поставщикам было запрещено любое коммерческое взаимодействие с российской спецслужбой.

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