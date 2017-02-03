Опрос: Шульц опережает Меркель по популярности среди населения

Кандидат на пост канцлера ФРГ от Социал-Демократической партии Германии Мартин Шульц значительно опередил другого кандидата, нынешнюю главу правительства Ангелу Меркель. Об этом свидетельствуют данные соцопроса DeutschlandTrend телеканала ARD.

"Если бы немцы могли выбирать канцлера напрямую, то в настоящий момент явно опережал бы Мартин Шульц из СДПГ", - говорится в результатах исследования.

50% выбрали бы его. Это на 9 пунктов больше по сравнению со средой прошлой недели, когда Шульц был выдвинут кандидатом.

За Меркель же проголосовали бы 34% респондентов, что на 7 пунктов меньше, чем неделю назад.

Ровно половина опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы будущим правительством руководило СДПГ, 39% - блок Христианско-Демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). "Очень хорошим для страны" считают коалицию СДПГ, ХДС/ХСС 43% респондентов.

Что касается поддержки отдельных партий, то на первом месте по-прежнему ХДС (партия Меркель) с 34 процентами (при снижении на 3 процентных пункта), резко, на 8%, выросла поддержка СДПГ – до 28%; Альтернативу для Германии поддерживают 12%, на 3% меньше, чем неделю назад; Левые и Зеленые имеют по 8 процентов при одинаковом падении рейтингов на 1%.

Напомним, СДПГ 24 января СДПГ несколько неожиданно выдвинула кандидатом на пост канцлера на парламентских выборах не председателя партии, вице-канцлера Зигмара Габриэля, а Мартина Шульца, который за несколько дней до этого снял с себя полномочия главы Европейского парламента.

Мнение граждан отражает общую тенденцию, однако голосовать за будущего главу правительства будут не они, а избранные ими 24 сентября 2017 года депутаты бундестага. Поэтому важнее здесь поддержка партий – канцлером будет представитель той, которая наберет большинство в будущем парламенте.

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