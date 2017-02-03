Пентагон подтвердил развертывание ПРО THAAD в Южной Корее

Министр обороны США Джеймс Меттис в пятницу 3 февраля провел встречу с министром обороны и главой МИД Южной Кореи, во время которой подтвердил намерения США продолжать развертывание новейшей системы О THAAD на фоне ядерной угрозы со стороны КНДР.

Встреча состоялась в Сеуле во время первого визита главы Пентагона в эту страну, проинформировали в оборонном ведомстве США, передает "Укринформ".

"Министр Меттис и министр (обороны) Хан подтвердили решение относительно последующей реализации критически важных мер обороны, таких как развертывание комплексов противоракетной оброни THAAD (Высотной зональной обороны на театре боевых действий), повышение готовности оборонного альянса, а также повышение эффективности трехстороннего сотрудничества США-Южная Корея-Япония", - говорится в официальном сообщении.

При этом замечается, что во время встреч главы Пентагона в минобороны и МИД Республики Корея обсуждались вопросы обстановки в регионе, учитывая угрозы со стороны КНДР. Кроме того, стороны отметили необходимость продолжать консультации и тесное сотрудничество.

Меттис заявил, что "любое нападение на Соединенные Штаты или их союзников будет отбито, и любое применение ядерного оружия встретит эффективный и преобладающий ответ".

Министр обороны США также отметил, что администрация Дональда Трампа определяет приоритет Азиатско-Тихоокеанскому региону, а также укреплению союза США и Республики Корея.

Накануне министр обороны США заявил, что беспокоиться по поводу размещения Соединенными Штатами системы противоракетной обороны THAAD на территории Северной Кореи стоит только КНДР. Глава Пентагона также сообщил, что его поездка необходима для выбора курса новой американской администрации в отношении Пхеньяна.

КНДР в прошлом году провела два ядерных испытания и более 20 пусков баллистических ракет. В январе 2017-го северокорейские власти заявили о намерении в ближайшее время произвести запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Совет Безопасности ООН в связи с ядерными и ракетными испытаниями принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи. МИД КНДР отказался признавать резолюцию СБ, заявив, что ядерные испытания были проведены "в целях самообороны" в ответ на враждебную политику США, а запуск спутника - "в интересах исследования космоса в мирных целях".

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