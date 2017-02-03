Лукашенко о внешней политике: идём туда, где открыты двери

У Беларуси нет другого пути, как развивать многовекторную политику. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных средств массовой информации, передает БЕЛТА.

"У нас нет иной судьбы, как строить нашу внешнюю политику как многовекторную, - отметил Лукашенко. - Это было мое жесткое требование - многовекторность политики, я, скорее, интуитивно это почувствовал".

Вместе с тем президент заметил, что "у нас не все получилось с этой многовекторностью". "Вы это знаете, не хочу повторяться - летели на одном крыле. Куда прилетели - тоже знаете. Поэтому мы, находясь сегодня в эпицентре (даже не в центре Европы) этого евразийского континента, не имеем другого пути, как развивать многовекторную политику, - убежден Лукашенко. - На народном языке это традиционные, сообразно нашему менталитету понятия - мы должны дружить со всеми нашими соседями. Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие. Потому что это наши соседи. Точка. Больше ничего не надо говорить, хотя можно поставить запятую и перечислить многое".

"Что касается дальше векторов - у нас открытая экономика. Что нам делать? Если бы могли нашим соседям продать все (что производится в стране - БЕЛТА), чтобы нормально жить (45% или половину), тогда не надо ехать на эту дальнюю дугу, как меня недавно критиковали некоторые - чего поехал в Египет, Судан, - продолжил глава государства. - Лоббировать свою продукцию поехал, как бы ни стыдно это было говорить. Иду туда, где открыты двери. Слава Богу, в последнее время двери открыли многие, вот туда и едем. И ни одна поездка президента убыточной не была".

Лукашенко также заявил, что его страна не настолько зависит от российской нефти, как в этом уверены в Москве, и может обойтись без нефтепоставок из России. "Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся", - сказал он. Лукашенко добавил, что хоть и будет трудно, но "свобода и независимость не оценивается никакими величинами".

"Мы все равно найдем выход. Этого в России, к сожалению, не понимают", — сказал Лукашенко. Лукашенко также отметил, что Беларусь может закупать достаточное количество нефти в других странах, например в Венесуэле.

Напомним, Беларусь с 1 февраля подняла тарифы на транзит российской нефти в ответ на нежелание РФ снизить стоимость газа. Газовый спор начался в 2016 году, когда Беларусь в одностороннем порядке решила, что цена в $132 за 1 тыс. кубометров является несправедливой, и оплачивала российское топливо из расчета $73 за 1 тыс. кубов.

Собственно, именно тогда Россия и начала ограничивать объемы нефтяных поставок. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что долг белорусской стороны оценивается в $550 млн, но прогресс в переговорах об оплате газа по первоначальной формуле отсутствует.

Белорусский политолог Александр Класковский полагает, что Беларусь готовится к длительному противостоянию, так как для Минска вопрос газовых цен является принципиальным. Но при этом российско-белорусские отношения, по словам Класковского, носят непрозрачный характер, а поэтому сложно прогнозировать их развитие, передает УНИАН.

Отметим, 1 февраля Россия решила установить пограничную зону на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Беларусью. Представитель МИД Беларуси Мария Ваньшина заявила, что Россия не предупредила республику о своем решении это сделать.

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