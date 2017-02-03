Министр обороны Великобритании обвинил РФ во лжи и кибератаках

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон выступил с жесткой речью о России, обвинив Кремль в применении кибератак, а также использовании дезинформации для подрыва западной демократии. Глава оборонного ведомства призвал НАТО принять большие меры для противостояния существующей угрозе.

С этими заявлениями Фэллон выступил перед студентами Сент-Эндрюсского университета Шотландии, сообщает BBC. По словам министра, Москва "использует дезинформацию в качестве оружия", пытаясь расширить свое влияние, дестабилизировать западные правительства и НАТО. "Сегодня мы имеем дело со страной, которая, начав использовать дезинформацию в качестве оружия, создала то, что теперь называется эпохой пост-правды. Частью этого являются кибератаки, которые используются для разрушения критической инфраструктуры и отключения механизма демократии", - цитирует Sky News речь Фэллона.

Министр обороны Великобритании обвинил российское правительство в "регулярной лжи". По его мнению, в качестве инструментов для дезинформации Кремль использует агентство Sputnik и телеканал Russia Today. Глава британского оборонного ведомства заявил, что их следует "привлечь к ответственности" за распространение "дезинформации в советском стиле".

Обвиняя Россию во лжи, Фэллон заявил: "Существует специальное русское слово для этого. Не "маскировка", старая уловка, применяемая их спецслужбами, а "вранье", когда слушатель знает, что говорящий врет, и говорящий знает, что слушатель знает, что он врет, но все равно продолжает врать".

Также министр обороны Великобритании процитировал слова русского писателя Александра Солженицына, который в своем эссе "Образованщина" писал: "Каждодневная ложь у нас - не прихоть развратных натур, а форма существования". Фэллон считает, что эти слова актуальны для России и сегодня, сообщает Русская служба BBC.

По словам министра, относительно кибератак можно говорить о некой "устоявшейся модели", в соответствии с которой подобные нападения проводятся Россией на регулярной основе. В качестве примеров Фэллон привел отключение вещания французского телеканала TV5Monde в апреле 2015 года; хакерскую атаку на нижнюю палату немецкого парламента позже в том же году; кибератаки на Болгарию в октябре 2016 года, которые президент страны описал как "самые мощные и интенсивные" из всех, что случались в Юго-Восточной Европе, и, наконец, взлом серверов Демократической и Республиканской партий США во время президентской избирательной кампании в Соединенных Штатах в прошлом году.

Фэллон также предупредил, что Кремль может попытаться вмешаться в сентябрьские выборы в бундестаг ФРГ, как он уже это сделал во время парламентских выборов в Черногории в октябре 2016 года и во время референдума в Нидерландах об ассоциации ЕС и Украины в апреле 2016 года.

По мнению министра, действия России не могут рассматриваться как "обычное положение вещей". Президент РФ Владимир Путин решил стать "стратегическим конкурентом" Запада, отметил Фэллон. "Россия явно испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить сферу своего влияния, дестабилизировать страны и ослабить Альянс, - заявил глава британского оборонного ведомства. - Это подрывает национальную безопасность целого ряда союзников и международную систему, основанную на правилах".

В связи с этим Великобритания и вся Европа заинтересованы в том, чтобы "сохранить сильные позиции НАТО, сдержать Россию и отговорить ее от следования этим курсом", заключил Фэллон. "НАТО должно также эффективно защищать себя в киберсфере, как делает это в воздухе, на суше и на море, чтобы противник знал, что есть цена, которую он заплатит в случае применения кибероружия", - заявил британский министр обороны.

Фэллон отметил, что Великобритания почти в два раза увеличила свои инвестиции в оборонительные и наступательные возможности в киберсфере. Объем финансирования достиг 1,9 млрд фунтов стерлингов (около 2,37 млрд долларов).

В то же время Фэллон поддержал позицию президента США Дональда Трампа по отношению к Путину. "Президент Трамп говорил о необходимости взаимодействия с Россией. Он прав", - заявил министр в ходе выступления. "Большие нации, как США и Россия, будут говорить. Они должны разговаривать, чтобы сохранить основанную на правилах информационную систему, лежащую в основе нашей безопасности и процветания. Великобритании также необходимо взаимодействие с Россией, в частности между военными", - пояснил министр.

Фэллон заявил, что Трамп реалист, который осознает, что взаимодействие несет с собой в равной степени риски и выгоду. Глава оборонного ведомства Великобритании поддержал призыв президента США ко всем членам НАТО выполнить обязательство потратить на оборону 2% ВВП, усилив свой потенциал в киберсфере.

Стоит отметить, что выступление главы британского оборонного ведомства прозвучало спустя несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в США на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания) заявила, что с Москвой можно взаимодействовать с позиции силы и руководствуясь принципом "доверяй, но проверяй".

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