Американский ракетный эсминец вошёл в Чёрное море

Американский ракетный эсминец Porter класса "Арли Берк" 2 февраля вошел в Черное море. Об этом сообщается на сайте командования Шестого оперативного флота ВМС США.
Отмечается, что эсминец вошел в Черное море "с целью проведения операций по обеспечению морской безопасности и повышения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе".
Также Porter примет участие в ежегодных учениях "Sea Shield 2017" под руководством Румынии.
"Porter регулярно работает в Черном море в последние несколько лет, демонстрируя нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе. Наши будущие операции предназначены, чтобы помочь нам улучшить возможности взаимодействия, обмена информацией и опытом, а также способность работать вместе на пути к миру и процветанию", - говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении говорится, что "Porter вошел в Черное море, чтобы продемонстрировать приверженность США коллективной защите наших союзников и партнеров НАТО в Черном море".
Ранее стало известно, что Британия впервые со времен холодной войны направит в акваторию Черного моря свой эсминец Diamond.
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