Сегодня возле Земли пролетит астероид BS32 размером с жилой дом

Ученые NASA обнародовали сообщение, что к Земле приближается большой астероид. Небесное тело, о котором идет речь, пролетит мимо нашей планеты в пятницу, 3 марта.

По габаритам оно достигает размеры жилого дома, пишет портал newsyou.info.

"Астероид получил название BS32 и был обнаружен исследователями по всему миру лишь в конце прошлого года. Ориентировочные размеры космического тела составляют 25 метров", - отмечает издание.

Ученые предполагают, что пролетит данный объект мимо Земли около 20:25 по Гринвичу, в 22:25 по киевскому времени.

Впервые разговоры об объекте начались еще в конце декабря. Специалисты отмечали, что тело окажется к Земле значительно ближе, чем Луна.

Напомним, в прошлом году в марте возле Земли на расстоянии 17 тысяч километров пролетел астероид 2013 TX68, всего на 10 метров в диаметре больше сгоревшего над Челябинском метеорита.

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