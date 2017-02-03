В Румынии продолжаются протесты: на улицы вышли 140 тысяч человек

В центре Бухареста на Площади Победы 2 февряля собрались более 30 тысяч человек и количество участников антикоррупционного протеста растет. Об этом сообщает Mediafax.

Это третий вечер протестов подряд. Некоторые протестующие принесли цветы для полицейских. Люди выкрикивают - "Жандармы с нами".

Жандармы раздавали листовки с сообщениями, в которых участникам акции советуют отходить от агрессивных людей. Очевидно, румынские правоохранители не хотят повторения столкновений с демонстрантами 1 февраля.

По информации Digi24.ro, в целом по всей стране на улицы вышли около 140 тысяч человек.

В среду в Румынии прошли самые массовые за последние 25 лет протесты, в которых приняли участие до 300 тысяч человек.

Напомним, правительство Румынии 31 января несмотря на массовые протесты приняло постановление, которое декриминализирует ряд преступлений и позволяет многим коррупционерам избежать ответственности.

Новое постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Необходимость амнистии для отдельных категорий преступников в правительстве ранее объяснили переполненностью тюрем.

Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии за принятое постановление и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

2 февраля президент Румынии Клаус Йоханнис обжаловал в Конституционном суде постановление правительства и призвал Кабинет министров отменить этот документ.

Премьер Румынии заявил, что не отменит постановление и намерен и далее выступать с инициативами о декриминализации некоторых преступлений, связанных с коррупцией.

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