WhatsApp отключит приложение для пользователей устаревших моделей телефонов - СМИ

Американский мессенджер WhatsApp может в первую неделю января 2017 года отключить приложение для пользователей устаревших устройств, сообщает The Independet.

"Глядя в перспективу следующих семи лет, нам бы хотелось сконцентрировать свои усилия на тех платформах мобильной связи, которыми пользуется значительное большинство людей. Поэтому к концу 2016 года мы перестанем поддерживать мессенджер WhatsApp на некоторых мобильных платформах. Несмотря на то, что эти мобильные устройства были важной частью нашей истории, они не предлагают того вида возможностей, которые нам нужны для расширения наших программных приложений в будущем", - приводит издание заявление компании-разработчика.

В числе тех платформ, которые в новом году перестают обслуживаться WhatsApp, названы любые устройства, использующие системы Android 2.1, Android 2.2, Windows Phone 7, iPhone 3GS, iOS 6.

Вместе с тем компания решила продлить на полгода обслуживание платформ BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60. Сервис WhatsApp будет поддерживаться на них до 30 июня 2017 года, отмечает ТАСС.

Ранее WhatsApp ввёл шифрование сообщений для миллиарда своих пользователей.

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