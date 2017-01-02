Ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяло на себя ИГИЛ, поиски стрелка продолжаются

Власти Турции все еще пытаются установить личность убийцы, который в новогоднюю ночь совершил теракт в Стамбуле, расстреляв посетителей ночного клуба. Об этом заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщает DW.

ИГИЛ взял ответственность за теракт в Стамбуле

СБ ООН, ЕС и США осудили новогодний теракт



По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, у убийцы не было сообщников, а свое оружие он прятал под плащом.

В полиции предполагают, что преступник мог переодеться перед тем, как покинуть клуб.

В то же время премьер Турции выразил предположение, что он мог оставить оружие в клубе и смешаться с толпой посетителей.

Приближенное к запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана информагентство Firat распространило заявление о непричастности курдских группировок к нападению на клуб.

Также следствие рассматривает версию, что стрельбу мог совершить гражданин Кыргызстана или Узбекистана, передает CNN Turk.

Подобные версии основываются на данных разведки, сопоставленных с имеющимися изображениями нападавшего.

Также, сообщается, что нападавший мог быть связан с "Исламским государством".

Напомним, вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. В результате теракта в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек ранены. Поиски нападавшего продолжаются.

Посольство Украины в Турции сообщило, что в настоящее время украинцев среди опознанных тел жертв нет.

ИГИЛ взял ответственность за теракт в Стамбуле



Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, сообщает Reuters.

"В продолжение благословенных операций, которые Исламское государство проводит против защитника креста, Турции, героический солдат халифата ударил по одному из самых известных ночных клубов, где христиане отмечают свой праздник", - говорится в заявлении ИГИЛ.

По подозрению в причастности к нападению разыскивают выходца из Средней Азии — предположительно, гражданина Узбекистана или Киргизии.

Показания о гражданстве предполагаемого террориста дали сторонники "Исламского государства", задержанные в ходе рейдов в городах Турции с 28 по 31 декабря.

СБ ООН, ЕС и США осудили новогодний теракт



Совет Безопасности ООН осудил террористическую атаку в ночном клубе Стамбула, где неизвестные убили 39 и ранили 69 человек во время празднования Нового года. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

"Члены СБ ООН решительно осуждают ужасную и варварскую террористическую атаку", - говорится в пресс-релизе ООН.

В нем также отмечается, что "все теракты являются преступными и не имеют оправдания, независимо от мотивов их совершения, времени, места и исполнителей".

Члены СБ ООН отметили, что терроризм в любой форме является одной из крупнейших угроз мировой безопасности. Также они подчеркнули, что организаторы и спонсоры терактов должны предстать перед правосудием, поэтому призвали все государства активно сотрудничать с правительством Турции.

Члены Совбеза ООН выразили глубокие соболезнования семьям жертв и турецкому правительству, и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

В то же время, международное сообщество ЕС и США осудило совершенное в новогоднюю ночь кровавое нападение в Стамбуле. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Германии на микроблоге в социальной сети Twitter.

"Мы глубоко потрясены и находимся в трауре вместе с людьми в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Канцлер Германии Ангела Меркель резко осудила нападение и выразила соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Опять в Вашей стране нанесли удар террористы. В Стамбуле они бесчеловечно и коварно напали на людей, которые хотели вместе отпраздновать приход Нового года", - написала Меркель в Twitter.

Президент ФРГ Йоахим Гаук также решительно осудил этот теракт в письме турецкому президенту.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, в свою очередь, написала в Twitter: "2017 год начался с нападения в Стамбуле. В наших мыслях мы вместе с жертвами и их близкими. Мы и далее работаем над тем, чтобы предотвратить такие трагедии".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил соболезнования в связи с трагедией в Стамбуле. "Трагическое начало 2017 года в Стамбуле. Мои мысли с пострадавшими от нападения и с турецким народом", - отметил генсек НАТО.

Государственный департамент США назвал нападение "ужасным преступлением", совершенным именно в новогоднюю ночь, что еще больше свидетельствует о жестокости нападавших.

"Мы подтверждаем поддержку Турции - нашего партнера по НАТО - со стороны США в общей решимости вести борьбу со всеми формами терроризма и победить его", - заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Нэд Прайс.

Кроме того, президент страны Барак Обама предложил Анкаре помощь в расследовании нападения, сообщили в Белом доме.

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