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У Трампа хотят отменить "многие указы Обамы". В Конгрессе обещают "решительный ответ" в случае отмены санкций против РФ
время публикации: 11:09
последнее обновление: 11:38
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Избранный президент США Дональд Трамп отменит "многие указы Обамы" сразу же после вступления в должность. Об этом ABC News заявил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
Избранный президент США Дональд Трамп отменит "многие указы Обамы" сразу же после вступления в должность. Об этом ABC News заявил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер
Если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить последние введенные против России санкции, он получит "решительный ответ" от Конгресса. Об этом заявил в интервью ABC член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф,

Избранный президент США Дональд Трамп отменит "многие указы Обамы" сразу же после вступления в должность. Об этом ABC News заявил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает republic.ru.

В Конгрессе США обещают "решительный ответ" Трампу в случае отмены санкций против России

Спайсер уточнил, что эти действия администрации Обамы в последние 8 лет "затрудняли экономическое развитие и рост числа рабочих мест".

Будущий пресс-секретарь также выразил сомнение в правильности новых антироссийских санкций Вашингтона.

"Я думаю, что один из вопросов заключается в том, почему все это приняло такие масштабы. Я имею в виду 35 высланных человек, два закрывающихся объекта. Пропорциональный ли это ответ на совершенные действия?", - сказал он.

Ранее соратник Трампа, бывший спикер Конгресса США Ньют Гингрич также заявлял, что избранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить около 70% указов, подписанных Бараком Обамой.

В Конгрессе США обещают "решительный ответ" Трампу в случае отмены санкций против России

Если избранный президент США Дональд Трамп попытается отменить последние введенные против России санкции, он получит "решительный ответ" от Конгресса. Об этом заявил в интервью ABC член палаты представителей от Демократической партии Адам Шифф, передает "Дождь".

Введенные недавно санкции, по мнению Шиффа, носят символический характер, и их недостаточно для сдерживания России.

"Вы увидите, что и демократы, и республиканцы, например, Джон Маккейн и Линдси Грэм вместе представят пакет более жестких санкций", - заявил он.

Шифф также раскритиковал Трампа за то, что избранный президент ставит под сомнение работу спецслужб.

"Если он хочет иметь хоть какой-то авторитет как президент, ему необходимо перестать так говорить. Он должен перестать унижать разведовательные службы. Он должен полагаться на них. Ему придется полагаться на них", - подчеркнул конгрессмен.

По его словам, все члены комитета по делам разведки в палате представителей не сомневаются, что хакерские атаки устраивала Россия.

Как сообщалось, 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении новых санкций против России в связи с хакерскими атаками во время президентской избирательной кампании в США.

Под санкции попали 5 ведомств, включая ФСБ, ГРУ и Специальный технологический центр. Кроме того, в список попали 6 физических лиц: руководитель ГРУ Генштаба Игорь Коробов и три его заместителя - Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов. Кроме того, в нем значатся программисты Алексей Билан и Евгений Богачев.

В ответ в Кремле заявили, что администрация Обамы, расширив санкции против РФ, хочет "нанести удар по внешнеполитическим планам" избранного президента Трампа.

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