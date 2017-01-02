Иракские войска в течение нескольких недель освободят Мосул от боевиков ИГ - Олланд

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что иракские войска в течение нескольких недель освободят Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом Олланд заявил сегодня во время посещения Багдада, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

ИГ отступает, поэтому международное сообщество должно усилить поддержку иракских Вооруженных сих, подчеркнул Олланд на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

Перед встречей с главой иракского правительства Олланд посетил французских военных, которые предоставляют иракской армии поддержку в операции по освобождению Мосула.

2 января днем в иракской столице Багдаде прогремел взрыв. По данным полиции и медработников, погибли по меньшей мере 35 людей. Еще как минимум 60 человек получили ранения различной степени тяжести, заявили в полиции. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщалось, операция по освобождению Мосула от ИГ началась в октябре 2016 года при поддержке курдских отрядов и авиации коалиции под предводительством США. В декабре операцию приостановили для корректировки планов. Войскам Ирака удалось взять под контроль пригороды, территории вокруг Мосула и около четверти самого города, однако продвижению войска мешали контратаки исламистов, которые использовали смертников. 29 декабря иракские войска начали вторую фазу наступления на Мосул.

Боевики ИГ контролируют город с 2014 года. Это последний их большой бастион на территории Ирака. По разным оценкам, в городе могут находиться до 1,5 миллиона гражданских лиц.

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