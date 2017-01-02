В Казахстане обрушился многоэтажный дом, погибли 9 человек

В Казахстане в поселке Шахан в результате обрушения многоэтажного здания погибли по меньшей мере девять человек, в частности, трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

"Из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое - дети 2016 года, один - 2010 года рождения", - говорится в сообщении.

В то же время, сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов живого человека, 32-летнего мужчину.

Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области. Ранее представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что в результате инцидента погибли минимум два человека. По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января.

"На место происшествия были немедленно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.

Ранее в Алма-Ате грузовая автомашина, перевозившая 20 тонн бутового камня, разрушила на скорости частный жилой дом.

Cсылки по теме: