В Казахстане обрушился многоэтажный дом, погибли 9 человек

В Казахстане в поселке Шахан в результате обрушения многоэтажного здания погибли по меньшей мере девять человек, в частности, трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.
"Из-под завалов извлечены тела девяти погибших. Из них трое мужчин, три женщины, трое детей, двое - дети 2016 года, один - 2010 года рождения", - говорится в сообщении.
В то же время, сегодня утром спасатели извлекли из-под завалов живого человека, 32-летнего мужчину.
Напомним, часть многоэтажного дома обрушилась в воскресенье в казахстанском поселке Шахан, расположенном в Карагандинской области. Ранее представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов сообщал, что в результате инцидента погибли минимум два человека. По его словам, сообщение об обрушении поступило на пульт Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Карагандинской области поздно вечером 1 января.
"На место происшествия были немедленно направлены силы и средства ДЧС, проведена эвакуация жильцов дома", - сказал он.
Ранее в Алма-Ате грузовая автомашина, перевозившая 20 тонн бутового камня, разрушила на скорости частный жилой дом.
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