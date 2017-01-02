Во Франции новогодняя ночь прошла спокойно: полиция задержала более 450 человек

Французская полиция в новогоднюю ночь задержала 454 человека, 301 из них был взят под стражу, сообщает сайт МВД страны.

Всего, по данным ведомства, на обеспечение порядка во Франции в новогоднюю ночь были мобилизованы более 100 тысяч полицейских, жандармов, военных, пожарных и сотрудников других служб. В целом, по оценке МВД, ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017-го прошла "без серьезных инцидентов".

"Некоторая напряженность" была отмечена в Ницце, где два сотрудника полиции пострадали, когда в них кинули камни, и в городе Ойонна, где ранение получил пожарный.

Тем не менее, по оценке МВД, "хладнокровие и профессионализм" стражей порядка позволили предотвратить эскалацию насилия. В результате праздничные мероприятия прошли "настолько гладко, насколько это возможно".

"В этом году число сожженных автомобилей... составило 650 по сравнению с прошлым годом, когда было 602 случая поджога. За последние пять лет число сожженных автомобилей снизилось на 20%", - отметили в МВД.

Напомним, 14 июля в Ницце сразу после салюта в день национального праздника Франции - Дня взятия Бастилии водитель грузовика врезался в толпу людей и на протяжении 20 минут давил их и стрелял через окно. Это произошло на Английской набережной и продолжалось, пока полиция не застрелила злоумышленника. В результате теракта погибли 84 человека, среди которых гражданин Украины.

Ранее неизвестные также накануне национального праздника Дня взятия Бастилии сожгли 317 автомобилей.

Также молодежь из эмигрантского квартала Гренобля вступила в стычки с полицией после того, как 27-летний житель района погиб в перестрелке, убегая от полицейских после ограбления казино.

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