В Багдаде в результате взрыва погибли 35 человек

В результате взрыва смертника на заминированном автомобиле в столице Ирака Багдаде погибли, по предварительным данным, 35 человек, 61 человек получил ранения.

Как передает ВВС, среди погибших - трое полицейских.

Как сообщили представители местной полиции, взрыв произошел на оживленной площади в населенном преимущественно мусульманами-шиитами районе Садр-сити.

Ответственность за этот взрыв уже взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Исламисты ранее взяли ответственность за два взрыва, произошедших в минувшую субботу, в результате которых погибли 28 человек.

Напомним, 24 ноября не менее 80 верующих-шиитов, возвращавшихся с паломничества из иракского города Кербела, погибли в результате взрыва бомбы, заложенной в грузовик.

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