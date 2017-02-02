На Шри-Ланке астролога арестовали за предсказание смерти президента

Полиция Шри-Ланки арестовала астролога за прогноз о скорой смерти президента страны. Об этом сообщает ВВС-Ukrainian.
"Мужчину арестовали вечером во вторник, 31 января, а в среду освободили под залог", - говорится в сообщении.
По информации СМИ, сначала 52-летний Виджитха Рохана Виджемуни дал прогноз, что президент умрет в январе. Когда он не исполнился, астролог исправился - по обновленной версии, президент должен умереть до октября.
Такое упорство не понравилось правительственным чиновникам: у них возникли подозрения, что астролог готовит переворот или покушение на главу государства, и обратились в полицию.
Блюстители порядка же пришли к выводу, что астролог распространяет клевету.
Виджемуни - бывший военный моряк, а в настоящее время небезызвестный в Шри-Ланке астролог. В 1987 году его осудили за попытку покушения на премьер-министра Индии Раджива Ганди и он провел в тюрьме свыше 2,5 лет. Освободившись, Виджемуни ушел в политику, баллотировался в парламент Шри-Ланки, а затем переквалифицировался на астролога.
Стоит заметить, что многие жители Шри-Ланки внимательно следят за астрологическими прогнозами и на их основании решают, когда жениться, начинать строительство или подписывать важные документы.
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