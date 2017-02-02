В Румынии акции протеста переросли в столкновения с полицией

В Бухаресте на акции против ослабления антикоррупционной борьбы состоялась провокация, полиция применила газ. Об этом пишет DW.com.

Десятки агрессивно настроенных фанатов, находившиеся в толпе мирно настроенных демонстрантов, начали кидать в полицейских пиротехнические средства. В ответ представители органов правопорядка начали распылять слезоточивый газ, после чего большое количество демонстрантов покинуло место столкновений. К позднему вечеру 1 февраля столкновения продолжались.

Еще до начала беспорядков полиция предупредила о возможных нарушителях порядка. Оппозиционные СМИ писали, что выступление хулиганов - это целенаправленная провокация сторонников правительства, планировавших предотвратить дальнейшие мероприятия и дискредитировать акции протеста в целом.

Уже на протяжении нескольких дней десятки тысяч жителей Румынии по всей стране выступают против снижения антикоррупционной борьбы, о котором объявило правительство.

В одном Бухаресте по оценкам наблюдателей в протестах принимают участие около ста тысяч человек, а по всей стране число участников оценивается в 200 тысяч. Нынешняя волна антиправительственных протестов - самая масштабная после падения коммунистической власти в 1989 году.

Как сообщалось, правительство Румынии 31 января утвердило декрет об амнистии и декриминализации должностных преступлений.

Власть обосновывает необходимость постановления тем, что оно "приведет законодательство в соответствие с решениями Конституционного суда".

Постановление, в частности, декриминализирует коррупционные деяния и случаи превышения полномочий и злоупотребления служебным положением, если убытки не превышают 200 тысяч леев (47 800 долларов).

Еврокомиссия 1 февраля выступила с жестким предупреждением к правительству Румынии из-за принятого постановления и подчеркнула необходимость необратимого прогресса в борьбе с коррупцией.

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