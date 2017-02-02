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Минфин США разблокировал ограничение на сделки с ФСБ, введённое после хакерских атак на выборах
время публикации: 2 февраля 2017 г., 18:35
последнее обновление: 2 февраля 2017 г., 21:28
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Минфин США разблокировал ограничение на сделки с ФСБ
Минфин США разблокировал ограничение на сделки с ФСБ
Минфин США разблокировал ограничение на сделки с ФСБ
Принятые 2 февраля изменения подписала исполняющая обязаности директора Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreing Assets Control // OFAC) Андреа Гацки (Andrea Gacki)

Американские власти приняли решение смягчить санкции в отношении Федеральной службы безопасности России (ФСБ РФ), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь Трампа: это не смягчение санкций, а уточнение определенных исключений

В частности, в документе, озаглавленном "Генеральная лицензия номер 1", отмечается, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами теперь уже бывшего президента США Барака Обамы от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года.

Изменения, принятые 2 февраля 2017 года, подписала исполняющая обязаности директора Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreing Assets Control // OFAC) Андреа Гацки (Andrea Gacki).

В документе отмечается, что разрешается "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты или разрешения, выданные или зарегистрированные ФСБ России для импорта, распространения или использования продукции информационных технологий в Российской Федерации".

Кроме того, отмечается, что общая стоимость оплат "за подобные лицензии, сертификаты или разрешения не должна превышать 5 тысяч долларов в год".

При этом под запретом остаются "экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров, технических средств или средств обеспечений" в оккупированный россиянами украинский Крым ("Crimea region of Ukraine").

Напомним, именно 28 декабря 2016-го Обама ввел последние на своем посту санкции против РФ. Касались эти ограничения среди прочих (в частности, наряду с ГРУ как отдельной организацией, генералитетом ГРУ и прочих) и ФСБ, а также хозяйственной деятельности этой структуры, поскольку как установила разведка США, именно ГРУ и ФСБ осуществляли хакерские атаки на США во время последних президентских выборов. А еще через два дня - 30 декабря - Вашингтон объявил о выдворении из страны 35 российских дипломатов.

В то же время 27 января уже нового 2017 года новоизбранный глава американского государства Дональд Трамп и его администрация выступили с взаимоисключающими заявлениями на тему смягчения санкций в отношении российского агрессора: сначала советник нового президента Келлиан Конвей допустила такую ​​возможность, однако уже через несколько часов непосредственно Трамп сообщил, что "о санкциях говорить пока слишком рано".

Пресс-секретарь Трампа: это не смягчение санкций, а уточнение определенных исключений

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в четверг, 2 февраля, заявил, что Минфин США не смягчал санкций в отношении России.

"Мы не смягчаем санкции", - заявил он журналистам в ходе брифинга.

"Это обычный порядок действий для Минфина, когда санкции введены", - добавил Спайсер.

Пресс-секретарь Белого дома подчеркнул, что "это обычная практика для Минфина, когда санкции введены: вернуться и уточнить определенные исключения для различных отраслей промышленности или товаров и сфер деятельности".

При этом спикер палаты представителей США, республиканец Пол Райан в четверг высказался в пользу сохранения ограничительных мер, введенных Вашингтоном в отношении Москвы.

"Я не знаю, какая позиция (госсекретаря США Рекса Тиллерсона - ред.) будет в отношении России. Но я всегда выступал и выступаю за санкционные меры", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

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