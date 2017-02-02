В Новой Зеландии определили дату парламентских выборов

Очередные парламентские выборы в Новой Зеландии пройдут 23 сентября этого года. Об этом сообщает портал Newshub.

Дату выборов объявил премьер-министр Билл Инглиш, выразив уверенность в победе возглавляемой им Национальной партии.

Выборы в Новой Зеландии назначаются не реже, чем раз в три года, при этом определение точных дат их проведения является прерогативой правящей партии. Инглиш объяснил выбор даты 23 сентября тем, что с момента последних выборов (20 сентября 2014 г.) пройдет почти три года.

Билл Инглиш, который занимал должность министра финансов в правительстве Джона Ки, возглавил правительство в декабре прошлого года после неожиданной отставки премьер-министра.

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