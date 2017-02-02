 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // В мире // Четверг, 2 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В Новой Зеландии определили дату парламентских выборов
время публикации: 09:16
последнее обновление: 09:19
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Очередные парламентские выборы в Новой Зеландии пройдут 23 сентября этого года

Очередные парламентские выборы в Новой Зеландии пройдут 23 сентября этого года. Об этом сообщает портал Newshub.

Дату выборов объявил премьер-министр Билл Инглиш, выразив уверенность в победе возглавляемой им Национальной партии.

Выборы в Новой Зеландии назначаются не реже, чем раз в три года, при этом определение точных дат их проведения является прерогативой правящей партии. Инглиш объяснил выбор даты 23 сентября тем, что с момента последних выборов (20 сентября 2014 г.) пройдет почти три года.

Билл Инглиш, который занимал должность министра финансов в правительстве Джона Ки, возглавил правительство в декабре прошлого года после неожиданной отставки премьер-министра.

facebook

Cсылки по теме:

В Германии назвали официальную дату выборов в Бундестаг
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

Новый президент Европарламента назвал свои главные задачи
// NEWSru.ua // В мире // 18 января 2017 г.

В Северной Ирландии пройдут досрочные выборы
// NEWSru.ua // В мире // 17 января 2017 г.

В Нидерландах крайне правые лидируют в предвыборных рейтингах
// NEWSru.ua // В мире // 1 декабря 2016 г.

В горах Новой Зеландии погиб украинец
// NEWSru.ua // Украина // 23 ноября 2016 г.

Австралия, Япония и Китай помогут Новой Зеландии преодолеть последствия землетрясения
// NEWSru.ua // В мире // 16 ноября 2016 г.

Жители Новой Зеландии на референдуме отказались менять "колониальный" флаг страны
// NEWSru.ua // В мире // 24 марта 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:56
 Британский парламент решительно поддержал Brexit
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 2 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:56

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017