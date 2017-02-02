Трамп поругался по телефону с премьер-министром Австралии, а президенту Мексики пригрозил американскими военными

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл поругались во время телефонного разговора, который состоялся вечером 29 января (по времени Вашингтона). Об этом пишет The Washington Post.

Трамп грозил президенту Мексики направить военных "остановить плохих парней"



По данным издания, поводом для ссоры стала сделка, в рамках которой США обязались принять 1250 мигрантов, которые находятся в австралийском распределительном центре. "Это худшая сделка в истории", - якобы заявил президент США Тернбуллу.

Разговор с премьер-министром Австралии был для Трампа пятым за день - до этого он успел поговорить с премьером Японии, канцлером Германии, президентами России и Франции. Звонок должен был продлиться около часа, но Трамп положил трубку уже через 25 минут. В какой-то момент президент США даже сказал, что это был "худший разговор за день".

Трамп пожаловался, что сделка с Австралией "убьет его" в политическом смысле. По его мнению, в числе беженцев, которых Австралия хочет отправить в США, могут быть "следующие бостонские террористы", вспомнив таким образом о теракте на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года.

Источники в австралийском правительстве Sky News утверждают, что Трамп кричал во время разговора с Тернбуллом.

В то же время ABC News пишет, что Тернбулл отказался комментировать сообщения о сложных переговорах с Трампом. "Я не буду обсуждать эти сообщения о разговоре. Могу заверить, что отношения между нашими странами такие же дружественные", - сказал он.

Трамп грозил президенту Мексики направить военных "остановить плохих парней"



Дональд Трамп в разговоре с мексиканским коллегой Энрике Пеньей Ньето заявил, что может направить американских военнослужащих, чтобы "остановить плохих парней". Об этом сообщает агентство АР со ссылкой на попавший в его распоряжение фрагмент расшифровки разговора. В МИД Мексики опровергли подобные угрозы.

"У вас тут куча плохих парней. Вы недостаточно стараетесь, чтобы остановить их. Я считаю, что ваши военные напуганы, наши военные - нет, поэтому я могу в принципе послать их", - приводит АР выдержку из разговора Трампа. Агентство признает, что этот фрагмент не разъясняет, о каких "парнях" идет речь и куда грозил направить американские войска президент США, отмечает ТАСС.

Однако, как отмечает РИА "Новости", говоря о "парнях", президент США якобы использовал слово hombres, означающее также выходцев из Мексики.

В том, что ответил на это Ньето, в публикации АР не говорится.

МИД Мексики заявил, что это описание беседы двух лидеров "основано на абсолютной лжи". "Утверждения, которые вы делаете о разговоре, не соответствуют реальности... Тон (беседы) был конструктивным, президенты договорились продолжить работу и о том, чтобы представители продолжали часто встречаться для составления соглашения, которое было бы позитивным для Мексики и США".

Трамп ранее подтвердил, что 27 января провел телефонный разговор с Энрике Пеньей Ньето, который отменил свой визит в США из-за планов американской администрации возвести стену на южной границе. "Он хороший человек, и мы посмотрим... что произойдет дальше", - заявил президент США, охарактеризовав разговор с коллегой как "очень теплый".

По данным агентства Reuters, во вторник представители Пентагона встретились с мексиканской делегацией в городе Тапачула на юго-востоке Мексики для обсуждения инициатив в сфере обеспечения безопасности. Переговоры были сфокусированы на обязательствах Мексики по обеспечению безопасности на границах страны и предотвращению проникновения в США преступников и нелегальных мигрантов.

Отношения США и Мексики обострились после прихода к власти президента Дональда Трампа, известного своей антимексиканской риторикой еще с предвыборной кампании. Сразу после вступления в должность Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой, показав тем самым, что намерен реализовать одно из своих самых резонансных предвыборных обещаний. При этом Трамп требует, чтобы Мексика оплатила эту стройку. Ньето неоднократно подчеркивал, что делать этого не будет.

Cсылки по теме: