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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям "грин-карт"
время публикации: 07:38
последнее обновление: 09:01
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Администрация США разрешила въезд в страну всем легальным постоянным резидентам, владеющим так называемой "грин-карт"
Соответствующие уточнения были внесены в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа об ограничении миграции
"Им больше не нужно подавать заявку, потому что, если они легальные постоянные резиденты, им не нужна заявка", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер

Администрация США разрешила въезд в страну всем легальным постоянным резидентам, владеющим так называемой "грин-карт". Соответствующие уточнения были внесены в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа об ограничении миграции, сообщает Украинская правда со сссылкой на Reuters.

Одним из самых противоречивых положений указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.

Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда.

"Им больше не нужно подавать заявку, потому что, если они легальные постоянные резиденты, им не нужна заявка", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как сообщалось, Трамп подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в страну. Также он заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран. Эти страны - Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.

Из-за указа в некоторых аэропортах произошли стихийные митинги. В субботу, 28 января, федеральный судья в штате Нью-Йорк выдала срочное указание, которое временно запретило органам власти депортировать беженцев или путников, которых коснулся указ Трампа. Но то решение касалось только тех людей, кто уже въехали в США и были остановлены на пограничном контроле.

И.о. генпрокурора США Салли Йейтс сделала официальное заявление, что не считает "миграционный" указ Дональда Трампа законным. В связи с этим она была уволена.

Позже генеральные прокуроры 16 штатов США осудили миграционный указнового президента США.

Власти штата Вашингтон заявили, что подают в суд на президента США Дональда Трампа из-за этого указа.

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