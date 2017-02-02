Белый дом разрешил въезд в США всем обладателям "грин-карт"

Администрация США разрешила въезд в страну всем легальным постоянным резидентам, владеющим так называемой "грин-карт". Соответствующие уточнения были внесены в инструкции по исполнению указа президента Дональда Трампа об ограничении миграции, сообщает Украинская правда со сссылкой на Reuters.
Одним из самых противоречивых положений указа Трампа было то, что держатели грин-карт из фигурирующих в указе мусульманских стран также попали под запрет, хотя наличие грин-карты фактически означает разрешение постоянно проживать в США.
Впоследствии в Белом доме пояснили, что держатели грин-карт могут попасть в США на срок до 90 дней, подав заявку по програме безвизового въезда.
"Им больше не нужно подавать заявку, потому что, если они легальные постоянные резиденты, им не нужна заявка", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Как сообщалось, Трамп подписал указ о прекращении приема сирийских беженцев в страну. Также он заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран. Эти страны - Ирак, Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан.
Из-за указа в некоторых аэропортах произошли стихийные митинги. В субботу, 28 января, федеральный судья в штате Нью-Йорк выдала срочное указание, которое временно запретило органам власти депортировать беженцев или путников, которых коснулся указ Трампа. Но то решение касалось только тех людей, кто уже въехали в США и были остановлены на пограничном контроле.
И.о. генпрокурора США Салли Йейтс сделала официальное заявление, что не считает "миграционный" указ Дональда Трампа законным. В связи с этим она была уволена.
Позже генеральные прокуроры 16 штатов США осудили миграционный указнового президента США.
Власти штата Вашингтон заявили, что подают в суд на президента США Дональда Трампа из-за этого указа.
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