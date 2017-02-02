Путин расправился с верхушкой МЧС РФ. Уволены 14 генералов

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля 2017 года, своим отдельным указом освободил от должностей высокопоставленных чиновников МЧС, СК и МВД России. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Своих постов лишились 12 ведущих сотрудников МЧС, включая начальников Дальневосточного, Уральского, Приволжского и Северо-Кавказского региональных центров ведомства, а также двое влиятельных чиновников МВД. В частности, речь идет о генерал-лейтенанте внутренней службы Александре Агафонове (центральный аппарат МЧС); возглавлявшем МВД Карачаево-Черкессии генерал-майоре полиции Казимире Боташеве; генерал-майоре внутренней службы Олеге Волынкине (МЧС по Дальнему Востоку); начальнике Воронежского института Государственной противопожарной службы генерал-майоре внутренней службы Александре Гаврилове; генерал-майоре внутренней службы Игоре Горбатенко (МЧС по Северо-Западу РФ); генерал-майоре внутренней службы Владимире Гришине (МВД); генерал-полковнике внутренней службы Николае Литюке (МЧС по Северному Кавказу); генерал-лейтенанте внутренней службы Сергее Мирошниченко (МЧС по Уралу); генерал-полковнике внутренней службы Игоре Паньшине (МЧС по Приволжью); генерал-майоре внутренней службы Виталии Пленникове (МЧС по Северному Кавказу); начальнике Управления специальной пожарной охраны МЧС генерал-майоре внутренней службы Владимире Розанове; генерал-лейтенанте внутренней службы Александре Соловьеве (МЧС по Дальнему Востоку); генерал-майоре юстиции Аркадии Сынгаевском (СК по ХАО - Югре); начальнике Главного управления МЧС генерал-майоре внутренней службы Алексее Шиканове.

В то же время воинских званий лишились директор Департамента территориальной политики МЧС РФ генерал-полковник Юрий Ковалев и генерал-майор Виктор Михайлов (МЧС по Бурятии).

Помимо этого, был уволен глава управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу и прокурор Ярославской области Юрий Верховцев.

Этим же указом Путин назначил заместителями главы федерального МЧС Владлена Аксенова и Павла Барышева. Начальником управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу был назначен полковник полиции Дмитрий Курсанов.

Есть назначения и по прокурорской линии: "прокурором" временно оккупированного россиянами украинского Крыма стал Олег Камшилов, а следственное управление СК в захваченном Севастополе отдано под руководство генерал-майора юстиции Виктора Танифы.

Отметим, что российское МЧС считается экспертами "вотчиной" нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу, а СК был создал при президентстве Дмитрия Медведева в качестве противовеса ФСБ. Оба политика считаются наиболее вероятными преемниками Путина на посту президента, а нынешний премьер Медведев, согласно действующей в России конституции, автоматически становится исполняющим обязанности главы государства в случае недееспособности президента.

Как заявлял ранее оппозиционный к Кремлю политолог Андрей Пионтковский, действующий президент РФ якобы всерьез опасается военного переворота.

Cсылки по теме: