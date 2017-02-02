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NEWSru.ua // В мире // Четверг, 2 февраля 2017 г.
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Европарламент одобрил "безвиз" для Грузии
время публикации: 2 февраля 2017 г., 13:42
последнее обновление: 2 февраля 2017 г., 18:31
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Европарламент одобрил безвиз для Грузии
Резолюцию поддержали большинство депутатов. "За" проголосовали 553 депутата, "против" - 66, воздержались - 22 евродепутата

Европарламент принял законодательную резолюцию о внесении Грузии в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования для краткосрочных путешествий по странам - членами ЕС и Шенгенской зоны. Голосование состоялось на пленарной сессии законодательного органа Евросоюза в четверг, 2 февраля, в Брюсселе, сообщает Укринформ.

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Резолюцию поддержали большинство депутатов. "За" проголосовали 553 депутата, "против" - 66, воздержались - 22 евродепутата, сообщает в Twitter комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам.

Теперь голосование должен утвердить Совет Европейского Союза.

Как сообщается на сайте Европарламента "безвизовый режим для Грузии вступит в силу в тот же день, как начнет действовать "механизм приостановления" безвизового режима, принятый парламентом 15 декабря 2016 года".

Следовательно, с началом действия безвиза, граждане Грузии, которые имеют биометрические паспорта, получат право въезжать на территорию ЕС без виз в течение 90 дней в течение 180-дневного периода для бизнесменов или в частных целях, однако без права на работу.

"Тбилиси выполнил все показатели плана по либерализации визового режима", - отмечает пресс-служба Европарламента.

Также в тексте постановления отмечается, что "постоянное выполнение Грузией критериев (для действия безвизового режима, - ред.), особенно по борьбе с организованной преступностью, будет должным образом контролироваться комиссией".

Относительно Украины, как решил Совет ЕС, переговоры с Европарламентом и Еврокомиссией по проекту законодательной резолюции о безвизовом режиме для украинцев начнутся только после вступления в силу нового механизма приостановки.

После завершения этих трехсторонних межинституциональных переговоров проект законодательной резолюции будет вынесен на голосование Европарламента. Далее текст будет переведен экспертами Совета ЕС на официальные языки Сообщества и должен пройти юридическую и лингвистическую экспертизы. Далее резолюция должна быть окончательно утверждена Советом ЕС, опубликована, после чего вступит в силу на 21-й день.

Как сообщалось, главной целью нового механизма является усиление его эффективности, гибкости и уменьшения времени на принятие решения. Речь идет об упрощении процедуры для стран-членов и Еврокомиссии по его применению по собственной инициативе.

Предпосылками для приостановления действия безвизовых режимов определены невыполнение обязательств третьих стран относительно соглашений о реадмиссии, а также значительный рост безопасности рисков для внутренней безопасности стран-членов в случае эскалации нелегальной миграции и внесения необоснованных заявок о предоставлении убежища.

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