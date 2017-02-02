NASA показало, как "Ледяной червь" поедает Гренландию

NASA опубликовало карту, на которой показано таяние льдов вокруг заброшенной американской базы Camp Century с ядерными отходами, расположенной в Гренландии.

Об этом пишет "Популярная механика".

"По расчетам ученых, ледник уменьшается со скоростью примерно три метра в год. Эксперты предлагают провести на заброшенной базе необходимые работы и превентивно вывезти с нее отходы, которые угрожают серьезным загрязнением окружающей среды", - указывается в публикации.

Согласно информации из открытых англоязычных источников, "Ледяной червь" был кодовым названием сверхсекретной программы армии Соединенных Штатов во время холодной войны, чтобы построить сеть мобильных пусковых объектов ракетно-ядерного под ледяным покровом Гренландии.

По замыслу Пентагона, в ледяном щите острова планировалось построить систему тоннелей длиной около 4000 километров и разместить в ней около 600 ядерных ракет, которые в случае войны могли бы достичь территории СССР. Для этого на северо-западе Гренландии была заложена площадка Camp Century на леднике высотой 2000 метров.

В процессе работ, которые стартовали в 1958 году, был проложен 21 тоннель общей протяженностью 3000 метров, а также некоторые социальные объекты. Общее количество сотрудников, задействованных в строительстве и проживающих в леднике, составило около 200 человек. Однако в ходе эксплуатации было выявлено, что перемещение ледников носит более интенсивный характер, чем ожидалось, поэтому всем военным объектам грозило неминуемое разрушение.

В итоге проект "Ледяной червь" в 1966 году был закрыт, военная база выведена из эксплуатации, а ее инфраструктура и отходы остались в леднике.

"Однако в прошлом году канадские ученые выяснили (исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters в 2016 году, - Ред.), что глобальное потепление и интенсивное таяние ледников приведет к тому, что ядовитые отходы из-под толстого слоя льда и снега выйдут на поверхность земли и попадут в океан", - отмечается в публикации.

Из рассекреченных американцами документов известно, что на Camp Century хранится не менее 200 тысяч литров дизельного топлива и 240 тысяч литров сточных вод, которые содержат полихлорированные бифенилы и радиоактивную охлаждающую жидкость из ядерного реактора, который снабжал военных электроэнергией. Таяние ледника, в недрах которого расположена военная база, начнется примерно в 2090 году.

Красным цветом на карте показаны планируемые границы ледника в 2090-х годах по сравнению с 1950-ми, когда стартовал проект "Ледяной червь".

Как сообщалось, средняя температура в мире уже третий год подряд бьет рекорды, что подтверждает угрозу глобального потепления на Земле, вызывая беспрецедентную жару в Индии, масштабные пожары в северной Америке и таяния ледников в Арктике.

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