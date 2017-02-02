Британский парламент решительно поддержал Brexit

Палата общин британского парламента в первом чтении одобрила процедуру для осуществления Brexit - приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза. Голосование стало необходимым после решения Верховного суда, который счел, что волеизъявления на референдуме и указа правительства недостаточно для запуска переговоров, пишет NEWSru.com.

Впрочем, в парламенте Brexit поддержали значительно решительней, нежели на референдуме летом прошлого года. Как передает ВВС, после двух дней дебатов в парламенте законопроект правительства о выходе из ЕС поддержали 498 депутатов, против выступили 114. Против проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, а также 47 депутатов-лейбористов и один консерватор, которые пошли против линии своих партий.

В ходе обсуждения министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис напомнил депутатам, что если они не одобрят законопроект, то пойдут против воли народа.

Второе чтение законопроекта, в ходе которого он будет обсуждаться более подробно, назначено на 6 февраля, передает Reuters.

Премьер-министр Тереза Мэй ранее объявила, что намерена официально сообщить Евросоюзу о выходе Британии - и тем самым начать процедуру по статье 50 - до конца марта 2017 года. Та же статья отводит на переговоры об условиях выхода два года. Свой план Brexit Мэй представила в середине января.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказалось за выход страны из состава ЕС.

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