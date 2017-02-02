Лондон опубликовал "Белую книгу" и план Brexit

Правительство Великобритании опубликовало на своем сайте официальный политический документ, известный как "Белая книга", в которой изложен план выхода страны из состава Европейского Союза.

Об этом в четверг, 2 февраля сообщает ВВС.

"В "Белой книге" представлены 12 принципов правительства (относительно Brexit), в том числе контроль за миграцией и взятие под контроль наших собственных законов", - отмечается в сообщении.

Дэвид Дэвис - министр, ответственный за Brexit, на представлении книги в парламенте заявил, что "лучшие дни у Великобритании еще впереди", за рамками ЕС.

В свою очередь лейбористы заявили, что в документе "ничего не сказано" и он был представлен слишком поздно для полноценного изучения".

В комментарии к "Белой книге" на сайте правительства Великобритании также отмечается, что "этот документ предоставляет возможность парламенту и стране четко увидеть то, чего мы стремимся достичь в процессе переговоров о нашем выходе из ЕС и в новом партнерстве с Европейским Союзом".

"Этот документ подтверждает видение премьер-министра относительно независимых, истинно глобальных, многообещающих будущих отношений Британии с ЕС", - подчеркивается на сайте британского правительства.

Ранее сообщалось, что план британского премьер-министра Терезы Мэй по выходу Великобритании из Европейского Союза получил первое одобрение в парламенте.

Документ еще должен быть одобрен во втором и финальном чтении, чтобы вступить в силу.

Cсылки по теме: