Астана объявила о новой встрече по Сирии 6 февраля

В Астане 6 февраля представители Ирана, России и Турции проведут очередную встречу по урегулированию ситуации в Сирии.
Об этом заявила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана, пишет в четверг 2 февраля местное издание express-k.kz.
"В рамках предстоящего мероприятия представители трех стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии - России, Турции и Ирана - планируют обсудить соблюдение режима прекращения боевых действий его сторонами-участниками, рассмотреть предложения вооруженной оппозиции об укреплении прекращения огня, введенного 30 декабря 2016 года, определить иные модальности имплементации режима прекращения боевых действий", - пояснили детали встречи в Астане.
Предстоящая встреча по Сирии в Астане пройдет при участии спецпредставителя генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.
Ранее сообщалось, что де Мистура предложил Совету Безопасности ООН перенести начало межсирийских переговоров в Женеве с 8 по 20 февраля.
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