В новогоднюю ночь в клубе Стамбула произошла стрельба: 39 погибших, террорист уничтожен

Минимум 39 человек погибли и около 70 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле. Среди жертв много иностранцев, сообщает NEWSru.com.

Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле

Украинцев нет среди жертв теракта в Стамбуле - генеральный консул



Клуб Reina, на который было совершено нападение, находится на берегу Босфора. Сообщается, что в момент нападения - около 1:15 ночи - там находились около 500 человек. Преступник застрелил полицейского у входа в клуб, а затем начал беспорядочную пальбу внутри. Он стрелял из длинноствольного оружия.

ВВС со ссылкой на турецкий телеканал NTV сообщает, что некоторые посетители клуба в панике прыгали в Босфор, пытаясь спастись.

Газета Hurriyet со ссылкой на очевидцев сообщала, что нападавших было несколько. Минимум один из них был в костюме Санта-Клауса, от которого он после избавился, смешавшись с толпой. По данным газеты, убийцы что-то кричали по-арабски.

Турецкое агентство Dogan опубликовало запись уличной камеры наблюдения, где видно начало атаки: мужчина открывает стрельбу на улице перед клубом.

Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал нападение террористической атакой. По его данным, нападение совершил один вооруженный человек в костюме Санта-Клауса. Шахин сообщил, что нападавший был один, у входа в клуб, расположенный на берегу Босфора, он застрелил офицера полиции и одного прохожего, после этого вошел внутрь и начал стрельбу из автомата Калашникова. В клубе находилось несколько сотен человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что среди погибших 16 иностранцев. С места теракта были госпитализированы 69 человек.

Позже представители турецкого правительства сообщили, что террорист ликвидирован, пишет The Guardian.

Чиновники подтвердили, что террорист действовал один и он убит. Репортер издания сообщил, что полиция покидает место происшествия, а активность спасательных служб снижается, что свидетельствует о том, что непосредственная угроза миновала.

Пока нет данных о том, что какая-либо группировка взяла на себя ответственность за нападение.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших и наиболее известных в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что целью совершенного в Стамбуле теракта было дестабилизировать страну и "посеять хаос". Письменное заявление распространила администрация президента.

"Они пытаются создать хаос, деморализовать наш народ и дестабилизировать нашу страну с помощью ужасных нападений на мирных жителей, - сказал Эрдоган. - Как нация, мы сохраним свое хладнокровие, объединимся и никогда не будем отступать перед такими грязными играми".

Президент также заявил, что Турция понимает связь между терактами и ситуацией в регионе и намерена искоренить терроризм у его истоков.

Владелец клуба Reina, где произошла стрельба в новогоднюю ночь, заявил, что разведка США предупреждала о готовящемся нападении, сообщает Hurriyet.

"Американская разведка предупредила о теракте. Семь-десять дней здесь предпринимались усиленные меры безопасности. И что же? Случилось вот это", − рассказал газете владелец клуба Мехмет Коджарслан.

Ранее в результате взрывов, произошедших 10 декабря в районе Бешикташ города Стамбул, погибли более 40 человек, среди погибших - 30 сотрудников правоохранительных органов.

17 декабря в городе Кайсери произошел взрыв вблизи местного университета, в результате которого 13 человек погибли и 55 получили ранения.

Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле



Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в Стамбуле, произошедшего в новогоднюю ночь в ночном клубе. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле, который привел к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких", - говорится в тексте соболезнования, направленном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - отметил Порошенко.

"Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и выступает за консолидацию усилий мирового сообщества в борьбе с этой угрозой", - подчеркнул президент.

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