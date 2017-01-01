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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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С 1 января председательство в ЕС от Словакии переходит к Мальте
время публикации: 12:57
последнее обновление: 15:07
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Председательство в Европейском Союзе от Словакии с 1 января переходит к Мальте, никаких изменений в позиции ЕС в отношении Украины и России не ожидается. Об этом заявила ведущий эксперт Европейского политического центра Аманда Поль, комментируя будущее президентство Валлетты в ЕС, передает УНИАН.

Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете Евросоюза

"Откровенно говоря, у меня нет больших ожиданий от Мальты в плане кардинальных решений или влияния на политику ЕС. Мальта, прежде всего, - маленькая страна, и, учитывая внутренний кризис ЕС во многих сферах, будет нереалистично ожидать, чтобы такие страны оказали значительное влияние на развитие событий", - убеждена эксперт.

Поль констатировала, что Украина никогда не была приоритетом для Мальты.

"Это нормально, потому что географически Мальта - это юг, развитие событий в этом регионе имеет для этой страны большее значение, и приоритетом повестки дня является вопрос миграции", - пояснила эксперт.

Вместе с тем, она отметила, что Мальта также не относится к тем странам, которые имеют дружеские отношения с Путиным или "еще с кем-то из Кремля".

"Но, с другой стороны, Мальта также не является полностью проукраинской. Они очень далеки от этого, и больше интересуются развитием событий в собственном регионе. Позиция ЕС в отношении Украины и России в результате президентства Мальты не изменится, но может измениться из-за внутриполитического развития в странах ЕС", - считает эксперт.

Она напомнила, что, в частности, во Франции состоятся выборы, где победу, скорее всего, одержит пророссийский кандидат.

"Не президентство Мальты, а национальные выборы будут иметь значительно большее влияние на политику ЕС в отношении Украины и России", - подчеркнула собеседник агентства.

Такое мнение Поль подтверждает и обнародованная программа председательства. В частности, первым вопросом повестки дня для Мальты является миграция, где Валлетта хочет достичь выполнения уже достигнутых договоренностей и обеспечить приоритетность темы миграции на повестке дня во время своего председательства.

Вторым вопросом указано Общий рынок.

Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете Евросоюза

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал начало председательства Мальты в Совете Европейского Союза. Об этом глава государства сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Приветствую начало председательства Мальты в Совете ЕС! Наши приоритеты - незыблемое единство ЕС, Соглашение об ассоциации, безвиз, секторальная интеграция", - написал Порошенко.

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