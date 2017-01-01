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NEWSru.ua // В мире // Воскресенье, 1 января 2017 г.
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Италия с 1 января начала председательствовать в "Большой семёрке"
время публикации: 16:08
последнее обновление: 16:22
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Италия с 1 января начала председательствовать в "Большой семерке" промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония)

Италия с 1 января начала председательствовать в "Большой семерке" промышленно развитых стран (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония). Об этом сообщает официальный Twitter итальянского председательства в 2017 году.

"Спасибо правительству Японии за отличную работу. Теперь пришла очередь Италии возглавлять G7", - говорится в сообщении.

Как известно, следующий саммит стран G7 состоится 26-27 мая в Таормине (остров Сицилия).

В 2014 году в рамках G7 была создана Группа поддержки Украины.

Ее создали весной 2014 года по инициативе президента Европейской комиссии в ответ на назначение реформаторского правительства после драматических событий на Майдане.

В последнем отчете о деятельности Группы поддержки Украины отмечалось: "Было четко понятно, что Украина, чтобы пережить первый период кризиса и, в конце концов, в полной мере достичь и получить максимальную выгоду от политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС, должна реализовать фундаментальные и системные реформы в сфере управления и экономики".

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// NEWSru.ua // Украина // 8 июля 2014 г.

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