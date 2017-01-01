Среди жертв стамбульского теракта - 15 иностранцев

Жертвами бойни в ночном клубе в Стамбуле стали не менее 15 иностранцев, среди них граждане Саудовской Аравии, Марокко, Ливии, Иордании, Туниса, Ливана, Израиля и Бельгии. Информацию о жертвах СМИ собирают из различных источников, пишет NEWSru Israel.

Украинцев нет среди жертв теракта в Стамбуле - генеральный консул

В новогоднюю ночь в клубе Стамбула произошла стрельба: 39 погибших, террорист уничтожен



Министр семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кай заявил, что в результате теракта погибли граждане и подданные Саудовской Аравии, Марокко, Ливана и Ливии.

По данным саудовского агентства SPA, жертвами теракта стали пять подданных королевства, еще девять получили ранения. Подтверждена гибель трех иорданцев и двух тунисцев.

Одна из погибших - 19-летняя Лиан Захар Насер, гражданка Израиля из арабского города Тира. Еще одна гражданка Израиля получила ранения в ходе этого теракта и госпитализирована.

МИД Бельгии сообщил, что среди убитых есть гражданин этой страны.

Среди раненых есть турки, французы, ливанцы и болгарин.

Турецкие власти собрали первые улики о совершенном в Стамбуле нападении на ночной клуб, но на данный момент эти сведения не позволяют установить личность террориста или заявить о причастности какой-либо группировки. Об этом заявил турецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

"Начали проясняться некоторые подробности, но власти работают над тем, чтобы получить конкретный результат", - цитирует премьера Reuters. По его словам, "полиция и представители служб безопасности предоставят информацию по мере ее поступления в ходе расследования".

Также премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что стамбульский террорист не был одет как Санта Клаус. Об этом он заявил на брифинге, передает CNN Turk. Он сказал, что одежду Санты на пеступнике придумали. Также премьер сообщил, что террорист бросил оружие в клубе.

Боевики из Рабочей партии Курдистана заверили, что не стоят за организацией теракта, унесшего жизни 39 человек в новогоднюю ночь в Стамбуле, передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на западные СМИ.

Со своей стороны, власти страны пока не заявляли, кто несет ответственность за нападение.

"Мы начали собирать некоторые данные, но власти пока что работают, чтобы получить результат", - сказал журналистам премьер страны Бинали Йылдырым на просьбу сообщить, кто организовал теракт.

Теракт произошел после часа ночи на новогодней вечеринке в одном из самых популярных клубов Стамбула. Террорист подъехал к клубу на такси, убил охранника, вошел внутрь и начал стрельбу по посетителям. При нападении на ночной клуб Reina погибли 39 человек, около 70 получили ранения.

Известно, что в ночном клубе на праздновании были украинцы. Среди установленных жертв теракта в ночном клубе Стамбула граждан Украины нет.

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